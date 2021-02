Según informe del Fondo Covid el Mides gastó casi 73 millones de dólares en aplicación Tuapp

Los datos de egresos del Fondo Coronavirus a diciembre del 2020, contiene varias cifras que llamaron la atención. En particular entre los gastos figura la de la aplicacion Tuapp por un valor de 72.906.924 de dólares.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo en contacto con Caras y Caretas Portal, aclararon que hay un error en la presentación, lo que una lectura lineal permite interpretar que ese fue el costo de la aplicación, pero en realidad se refiere a las canastas que se podia adquirir por dicho mecanismo, por un valor de 1.200 pesos uruguayo cada canasta, calculadas desde por lo menos abril del 2020.

La diputada frenteamplista Micaela Melgar señaló a Caras y Caretas Portal que , «que ese claro error de la presentación de los datos en el apoyo de la alimentación de un ministerio que tiene en su cartera el Instituto de Alimentación y se confuden los datos, es señal de que algo anda mal en materia de lo que están comunicando. El Mides está super debilitado y no queda muy claro su aporte en esta pandemia. No hay un plan desarrollado por parte del Mides con respecto a la crisis sanitaria pero tampoco con respecto a la crisis social. Solo han replicado experiencias que el Ministerio ya tenía, no hay nada innovador ni especifico de apoyo a esta crisis social. Eso queda de manifiesto en esta presentación de datos».

El valor en pesos uruguayos de la inversión Tuapp según el informe es de 3.062.090.815 lo que dividido por $U 1.200 cada canasta, da un total de 2.551.742 canastas.

Otro gasto que llamó la atención en cuanto al gasto del Fondo Coronavirus, asumido como un fondo para combatir la emergencia sanitaria, son los 458.392 dólares en tobilleras del Ministerio del Interior.

Por estas horas, las redes sociales explotan con la interrogante y confusión que dicho dato ha generado.