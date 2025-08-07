Senado aprobó proyecto para medir la brecha salarial entre hombres y mujeres

“Son datos, y hay que darlos”

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, definió la iniciativa como un “proyecto histórico para avanzar en la igualdad de género” y subrayó que permitirá por primera vez contar con datos “completos y confiables” sobre las diferencias salariales, su magnitud y evolución en el tiempo. “Para transformar la realidad es imprescindible conocerla en profundidad”, expresó Cosse a través de la red X (ex Twitter), destacando que esta herramienta permitirá diseñar políticas “más justas y efectivas”.

En la misma línea, la senadora frenteamplista Constanza Moreira remarcó que la nueva medición permitirá hacer “política basada en evidencia” y corregir inequidades que, hasta hoy, carecían de diagnóstico certero.

Durante la sesión, también se hicieron oír voces críticas. La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi sostuvo que los criterios de género deben tener una “base científica” y enfatizó la importancia de trabajar “con datos ciertos generados por instituciones uruguayas”, dejando entrever desconfianza hacia estadísticas provenientes de organismos internacionales.

A pesar de las diferencias discursivas, la iniciativa recibió el respaldo unánime de la Cámara Alta, lo que marca un consenso político inusual en materia de género. El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde se espera que siga avanzando con apoyo transversal.