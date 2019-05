Senado de EE.UU. aprueba una Ley para aumentar las sanciones contra Venezuela

La víspera, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la ley Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo para Venezuela (VERDAD, por sus siglas en inglés).

Este proyecto presentado por los senadores Bob Menéndez, de Nueva Jersey, y Marco Rubio, de Florida, es considerado «el esfuerzo más robusto hasta la fecha para enfrentar la crisis en Venezuela», según una nota publicada en el portal personal de Menéndez.

UPDATE: #VERDADAct passes out of committee.

This is the most comprehensive effort to confront the crisis in #Venezuela. We've set up the structure for the Trump Admin to boost VZ's democracy movement—doubling humanitarian aid & expanding sanctions against Maduro officials. pic.twitter.com/mKyI6UaqF6

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) May 22, 2019