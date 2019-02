Senador estadounidense llama a asesinar a Nicolás Maduro

Sin ningún pudor el senador republicano por Florida, Marco Rubio, llama a través de las redes sociales a asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El legislador, un defensor de la política guerrerista de Donald Trump, comparó a Maduro con el fallecido expresidente de Libia, Muamar al Gadhafi, asesinado por milicianos opositores, armados y financiados por Estados Unidos.

Rubio ha hecho de su cuenta de Twitter una trinchera para atacar en forma permanente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al punto que quién no lo conoce puede llegar a pensar que es venezolano y no estadounidense. Parece que el senador no conoce problemas de su país a los cuales dedicarle la atención. En esa cuenta, tras insistir con la necesidad de derrocar a Maduro, publicó dos fotografías del exhombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega. Una cuando estaba en el gobierno y la otra con uniforme de preso. Acto seguido hizo lo mismo con Gadhafi, de quién puso una imagen cuando estaba en el poder en Libia y otra cuando era arrastrado por sus asesinos. Si bien las fotos no van acompañadas de texto alguno, es evidente el mensaje dado el entorno en las que fueron publicadas.

Con anterioridad Rubio había dado muestras de su conducta pendenciera: amenazó al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel y al titular de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello.

El legislador es hijo de cubanos contrarevolucionarios que se radicaron en Miami a mediados de los años 60. Pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano. Sobre él pesan investigaciones en torno al uso de la tarjeta de crédito del partido para fines personales.

Marco Rubio estuvo en Colombia y recorrió la frontera con Venezuela, donde alentó a los grupos opositores estacionados en la zona.