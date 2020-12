Senadora Graciela Bianchi no quedará en la vía

Dos padrones de los mil terrenos que debe expropiar las obras del ferrocarril central, pertenecen a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi. Formalmente estaban a nombre de sus hijos, pero la legisladora incluyó el dinero que recibió del Estado en la declaración jurada que presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En el año 2018 la legisladora describió esos predios de Santa Lucía como “una chacra de fin de semana” en la que criaba caballos y ovejas.

En junio de este año, el Dr. Salle Lorier uno de los mas acérrimos opositores a la obras del tren de la nueva planta de UPM, denunciaba mediante un twitter que : «Bueno, entre @gbianchi404 y el tren de UPM hay relación. Aparentemente, se le expropió un campo de su propiedad. Sería interesante conocer todos los detalles de esa expropiación, por cuanto, surge claro, que hay intereses económicos, entre el proyecto de UPM y la Senadora».

La senadora no demoró en responder por la misma red social manifestando : «No me voy a molestar en hacer juicio por difamación e injurias contra quien no tiene credibilidad. Aclaro que no es la primera vez que se ha intentado vincularme a una expropiación: NUNCA FUI TITULAR DE NINGÚN PADRÓN RURAL, SUBURBANO O URBANO que haya sido expropiado.Punto final.»

Esa afirmación de la senadora sin embargo no se ajusta a su declaración jurada donde expresa que el dinero que recibió por la expropiación de estos padrones es lo que le permitió tener parte de estos bienes y ahorros.

Caras y Caretas Portal intentó comunicarse con la senadora o alguno de sus cercanos colaboradores, pero no obtuvimos respuesta.