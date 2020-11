El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, apareció públicamente en el programa «La letra Chica» de TV Ciudad y contó cómo fue la renuncia a su cargo: «Yo fui al plenario del Frente (para decir) aquí tienen, yo me voy…Fui a la justicia sin fueros porque yo no tengo nada para esconder, absolutamente nada para ocultar». «A mí no me manoseen más, yo me voy porque no aguanto más este manoseo» recordó Sendic .

El exvicepresidente dijo también que al Frente Amplio le «falto crear un relato común y eso hizo que la derecha lo aprovechara».

Sobre su gestión de Ancap, Sendic aseguró que todas las medidas que tomó en el ente estatal fueron respaldadas por la organización política.

Consultado sobre si regresará a la política, el líder de la lista 711 aseguró: «He tratado de olvidarme de la política, de decir me voy a ir de la política, pero no puedo desvincularme de la política y no soy indiferente a lo que pasa en el Uruguay. Voy a volver a la política con mis compañeros de la 711 a recorrer el país y voy a estar cerca de la gente que durante estos años va a necesitar un enorme respaldo. Ya lo hice, porque estuve en marchas, en ocupaciones, en movilizaciones estudiantiles y lo voy a volver hacer como lo tienen que hacer todos los compañeros del Frente Amplio. La fuerza política tiene una escasez muy fuerte de liderazgos en este momento. Yo no pretende ser ningún líder. Solamente pretendo ser un militante que va a cumplir esa tarea. El Frente tiene candidatos en este momento, pero no tiene líderes», dijo Sendic.