¿Será el Papa Francisco garante de la supervivencia de la Patria Palestina?

Francisco comenzó su Papado bajo el signo de la “Franciscomanía”, fenómeno sociológico que logrará que una persona sin conocimiento previo de los entresijos del Poder Vaticano se convierta en icono de la juventud, insufle vientos de cambios y devuelva la ilusión y la esperanza a unos fieles sumidos en la perplejidad y la desilusión tras la significativa erosión de la imagen de la Iglesia Católica que hicieron retrotraer a la Iglesia Católica a escenarios del siglo XIII.

Francisco y Siria

La estrategia de EEUU, Gran Bretaña e Israel de implementar el llamado “caos constructivo” en Oriente Próximo y Medio estaría ya en marcha y tendría su plasmación en países como Irak , devenido en Estado fallido y desangrado por la reavivación de la guerra civil chií-suní; en la endémica división palestina plasmada en la imposible reconciliación nacional de las facciones de Hamás y la OLP; en la anarquía reinante en Libia con el wahhabísmo salafista instaurado en Trípoli mientras grupos takfiríes (satélites de Al-Qaeda), dominan tribalmente el interior de Libia ; en la aplicación de la yihad suní contra el régimen laico de Al Assad y sus aliados chiíes, Irán y Hezbolá y por último en un Líbano, dividido por las luchas intestinas y presto para ser fagocitado por los ideales expansionistas de Israel, quedando el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como única zona todavía impermeable a la estrategia balcanizadora de EEUU, Israel y sus aliados occidentales.

En este convulso escenario geopolítico, la decisión del Papa Francisco de convocar una jornada de ayuno y oración invitando expresamente a unirse a esta iniciativa “ a los hermanos cristianos no católicos, a los que pertenecen a otras religiones y a los hombres de buena voluntad”, (invitación a la que tanto el Gran Muftí de Damasco, Ahmad Badreddin Hassou, líder espiritual del Islam sunnita, como el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I habrían respondido expresando su gratitud por la convocatoria), habría sido todo un misil en la línea de flotación de la estrategia de Israel en la zona. Así, Francisco inició una ofensiva diplomática en toda regla para evitar la guerra en Siria, enviando un mensaje a Putin y los jefes de estado reunidos en el G-20 y convocando a todos los embajadores con acreditación ante la Santa Sede para que “eviten un conflicto militar en Siria”, pues según Francisco “el diálogo y la negociación es el único camino para la paz, basado en un nuevo sistema de relaciones de convivencia basadas en la justicia y en el amor”.

¿Es la capitalidad de Jerusalén un obstáculo para la Paz?

Según el censo elaborado por el Ministerio de Interior israelí, cuando se suscribieron los Acuerdos de Oslo (1.993), unos 250.000 colonos poblaban los territorios ocupados mientras que en la actualidad serían más de 700.000 colonos que extenderían sus tentáculos por Cisjordania (140 asentamientos entre los que descollarían Hebrón y en especial el valle del Jordán que domina la mitad fértil de río y sería una verdadera avanzadilla para controlar la frontera de Jordania) además de Jerusalén Este y los Altos del Golán, aunado con la prevista culminación del Muro de Cisjordania que incluiría aproximadamente el 10% del territorio de Cisjordania, incluida Jerusalén Este donde unas 60.000 casas palestinas podrían ser demolidas al carecer de permisos oficiales. Así, Netanyahu reafirmó “el derecho del pueblo judío a construir en Jerusalén”, pues según sus palabras “hasta los palestinos saben que esos lugares quedarán bajo la soberanía israelí bajo cualquier tipo de arreglo”, lo que se traduciría según el canal de televisión Arutz 2 en la construcción de 1.400 nuevas viviendas en Ramat Shlomo , barrio judío de Jerusalén Este situado más allá de la llamada Línea Verde).

El futuro Gobierno de Netanyahu aspirará a resucitar el endemismo del Gran Israel (Eretz Israel), ente que intentaría aunar los conceptos antitéticos del atavismo del Gran Israel (Eretz Israel) y que tendría como principal adalid a Isaac Shamir al defender que “Judea y Samaria (términos bíblicos de la actual Cisjordania) son parte integral de la tierra de Israel. No han sido capturadas ni van a ser devueltas a nadie”, doctrina en la que se basarían los postulados actuales del partido Likud liderado por Netanyahu quien aspira a convertir a Jerusalén en la “capital indivisible del nuevo Israel” tras la invasión de su parte oriental tras la Guerra de los Seis Días (1.967), tesis reforzada por el anuncio de la Administración Trump de trasladar la Embajada Estadounidense a Jerusalén en el 2019, lo que sería el primer hito en la hoja de ruta del Gran Israel.

¿Será el Papa Francisco garante de la supervivencia de la Patria Palestina?

Respecto al constencioso palestino-israelí, Mahmud Abbas (Abu Mazen), arquitecto de los Acuerdos de Oslo firmados en 1993 y decidido partidario del diálogo para abordar el eterno conflicto con Israel ( a pesar de estar desacreditado ante sus compatriotas por limitar un futuro Estado Palestino a las fronteras previas a 1.967 y ser detestado por sus rivales de Hamás que le consideran un presidente ilegítimo desde que expiró su mandato), habría implementado una vía diplomática alternativa a las negociaciones con Israel. Así, tras conseguir en 2012 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el reconocimiento de Palestina como Estado Observador (138 votos a favor, nueve en contra y 41 abstenciones), en la actualidad 135 países habrían ya reconocido la existencia de un Estado Palestino según la OLP. Asimismo, tras el anuncio por el Vaticano del próximo reconocimiento del Estado de Palestina, Francisco recibió en el Vaticano a Abbas y le involucró de nuevo en la enésima búsqueda de una solución pacífica del contencioso palestino-israelí (“Eres como un ángel de la Paz”), pues tanto Francisco como Abbas comparten la creencia que no habrá paz definitiva mientras no se reconozca por ambas parte la existencia de Dos Estados (Israel y Palestina), doctrina que sería un misil en la línea de flotación del futuro nuevo Gobierno de Netanyahu.

La propaganda de Netanyahu va dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustentan, sirviéndose de la manipulación del miedo, “dictadura invisible del temor al Tercer Holocausto, proceda de Hamás, de Hezbolá o de Irán” y tras su ajustada victoria en las recientes Elecciones asistiremos a la formación de un Gobierno de coalición ultranacionalista que buscará un nuevo escenario de confrontación abierta, extremo confirmado por las declaraciones de Netanyahu de realizar “una operación amplia contra la Franja de Gaza en un futuro no muy lejano” con el objetivo confeso de provocar una nueva nakba que obligara a la población palestina de Gaza a concentrarse en Jordania. Así, según la agencia de noticias palestina Maan que cita a fuentes gubernamentales, Israel habría avisado a Hamás que “de no poner fin a las Marchas de Retorno en Gaza, lanzarán una ofensiva militar“ y en este contexto prebélico, habría que situar las declaraciones de Seyed Hasan Nasral, secretario general de Hezbolá a la cadena libanesa Al-Mayadeen, en las que afirma que “es posible que Netanyahu cometa errores en cuanto a Siria o la Franja de Gaza antes de las elecciones israelíes con el fin de aliviarse de las acusaciones de corrupción en su contra. El campo de batalla de una guerra en el futuro abarcará todos los territorios palestinos (ocupados por Israel) y nuestros misiles pueden golpear cualquier objetivo en una guerra futura”, con lo que el Papa Francisco aparece como el último garante de la supervivencia de la Patria Palestina.