Sergio Occhiuzzi, de Momosapiens “Hicimos lo que debíamos en la 2da rueda”

Por E.B.

Sergio Occhiuzzi es una de las voces de parodistas Momosapiens. Además es el arreglador coral del conjunto, hace muy pocos días fue padres nuevamente y tuvo que volver al Teatro de Verano para la segunda pasada del conjunto.

“El miércoles tuvo familia mi señora, Fiorella, y al otro día ya estaba acá nuevamente porque había que subir. Muchas emociones, pero feliz, muy feliz, con el nacimiento de Facundo, mi segundo hijo, y también con lo que hicimos en esta segunda ronda. Ahora tendré que ir a la sociedad a estar con mi señora un ratito y después a festejar con los gurises”, dijo Occhiuzzi.

¿Cómo sentiste esta segunda pasada? Se vio una actuación muy pareja.

Creo que la primera rueda fue muy buena. Lógicamente teníamos cosas para corregir y las hicimos en esta segunda rueda. Si quedan cosas por arreglar, será para la Liguilla, pero, para nosotros, nos superamos y estamos muy satisfechos con lo que teníamos que dar, era lo que debíamos hacer y lo hicimos.

Hubo pequeños cambios, en las mechas sobre todo, pero era muy bravo cambiar porque estaba todo muy afinado.

Claro. Las cosas que funcionaron en la primera pasada tratamos de dejarlas y las que no funcionaron tan bien las sustituimos por otras, cambiamos algunos chistes, porque tampoco la gente es la misma y si hacés lo mismo, no da gracia. Entonces tratamos de meter otras cosas, sobre todo Horacio [Rubino] y el Gallego [Vidal] mecharon cosas en cada pasada.

En el coro te trajeron una ayuda bárbara.

En la primera rueda tuvimos unos problemitas de sonido, con el volumen; desde mi lugar, si bien me gustó, corregimos desde ese lado, y pudimos ajustar. Como le digo a Horacio, en el coro me trajiste a Messi, futbolísticamente hablando, por Javier Fernández. Tengo un muy buen plantel de cantantes, volvió Carlitos [Rodríguez], tengo a Richard [Ferreira], está Horacio [Rubino], el Tata Torres, muy buen coro.

Carlitos Rodríguez está aun mejor que antes.

Sí, gracias a Dios lo tenemos de vuelta en su plenitud, ojalá que siga muchos años más con nosotros, hasta que pueda.

¿Cuánto pesa en todo esto Nacho Cardozo?

Nacho es el coordinador de todo lo que ves. Vestuario, dónde nos paramos, qué hacemos, dónde nos formamos, cómo salimos, cómo entramos, todo lo que es estética es Nacho Cardozo.

Ha sido una cosa diferente este año.

Es de esas personas que siempre necesitás; quedarnos a ensayar y hacer pasadas y pasadas; a mí, dámelo siempre, corregir y sumar y sumar, rozar la perfección es Nacho Cardozo. Su carrera ha sido así, y en Momosapiens no es la excepción. El premio ya me lo gané con la llegada de Facundo, que esperemos venga con una copa debajo del brazo. ¿Por qué no?