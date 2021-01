Silvia Nane: «Hay que dialogar con la Suprema Corte para que los juzgados especializados en género se creen»

El artículo 542 de la ley de presupuesto aprobada para el quinquenio 2020-2024 establece la creación de tres juzgados especializados en materia de género que deben ser instalados en el norte del país, en línea con la ley de lucha contra la violencia basada en género. Para ello se estipula una partida presupuestal incremental.

En noviembre de 2020 la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, aseguró a la prensa que era un paso inicial hacia la igualdad de género, pero que no era suficiente. Sin embargo, al poco tiempo la SCJ remitió una carta al presidente Luis Lacalle Pou y al Ministerio de Economía y Finanzas informando que los juzgados no se instalarán porque no hay presupuesto.

Uruguay registra 30 femicidios por año en promedio, más de dos denuncias por día por casos de abuso sexual infantil y 4.700 acompañamientos anuales por violencia hacia niños y niñas. El viernes se confirmó que el cuerpo hallado en Florida era de Carolina Escudero. Ya van dos femicidios en estos pocos días de 2021.

La bancada bicameral femenina del Parlamento se reunió la semana pasada para evaluar acciones a impulsar con el objetivo de que lo votado en el presupuesto se cumpla. La senadora frenteamplista Silvia Nane contó en Legítima Defensa sobre el trabajo que realizaron.

¿Qué han avanzado dentro de la bancada bicameral y qué gestiones están haciendo con respecto a esta situación?

El acuerdo dentro de la bancada bicameral es que hay que dialogar con la SCJ para que esos tres juzgados especializados en violencia se creen. Hay una asignación presupuestal con nombre y apellido, se tiene que cumplir. Lo que nosotras entendemos es que hay que buscar la forma de que eso se implemente, porque es una ley y hay que cumplirla. La vicepresidenta de la República hará las gestiones pertinentes para la reunión, que probablemente será con las autoridades nuevas de la SCJ en febrero.

La SCJ puede argüir que son un poder autónomo, que lo que dice la ley es una sugerencia más que una obligación

Pueden decir eso, yo no creo que esto se convierta en una lucha de poderes autónomos del Estado. Creo que tenemos que apelar al diálogo porque el espíritu de esto tiene que ser buscar una solución. Este es un problema que aqueja todos los días, tenemos que actuar como seres responsables, poner el problema en el medio y buscar la mejor solución.

En declaraciones a la prensa mencionaste la importancia de los juzgados multimateria

Cuando una dice multimateria parece que hay una palabra ahí que todo lo abarca. Los multimateria son juzgados que atienden en temas civiles y en materia penal para poder enfrentar las situaciones de violencia. Hay argumentos técnicos que son atendibles hacia la dificultad de implementar esas sedes multimateria de familia y penal, tienen que ver con tecnicismos de los procedimientos judiciales. El principal desafío es que los dos procedimientos judiciales puedan convivir y ser efectivos. Este es un problema que hoy tiene la sociedad y las instituciones tienen que estar al servicio de resolver ese problema. No hay que poner el tema dentro de la caja, sino pensar fuera de la caja y resolver el problema. No van a dejar de matar mujeres porque el procedimiento sea más o menos apto.

Silvia, sos la senadora que más recientemente se incorporó a la Cámara. Entraste luego de que Carolina Cosse renunciara para ser intendenta de Montevideo.

Acomodé gran parte de mi vida anterior para tener dedicación full time a esto porque la responsabilidad lo amerita.

Venías de dar una charla en Canelones sobre la Ley de Urgente Consideración, ¿estás muy metida en la campaña de recolección de firmas?

Estoy trabajando muy de cerca con los comité, haciendo todas las visitas a las que me invitan.

El Frente Amplio se sumó a la campaña que va contra 135 artículos y no contra todos. ¿Por qué?

Son los 133 artículos que no acompañó el FA en el Parlamento y dos artículos del código de adopciones que se negociaron. Fue una decisión de la mesa política del FA, negociaciones para lograr consenso con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sindicales. Entendemos que en esos 135 artículos están los aspectos más nocivos de esta LUC que no nos cansamos de decir que de urgente no tenían nada, no había nada de emergencia sanitaria. Esos artículos son el meollo de lo que es este modelo de país que nosotros entendemos que va hacia un Estado cuasi policial y lo dicen especialistas del Instituto de Derecho Penal. Es una ley que tiene dos o tres artículos relacionados con la limitación del derecho de huelga, se quiere cambiar el papel de la educación pública y tiene aspectos que van hacia un modelo liberal que no es la sociedad que queremos.

¿Qué sabés del ritmo de firmas?

Tengo un número que esbozó un compañero hoy en una reunión: 100.000 firmas. No lo tengo confirmado y no sé de dónde salió, pero parecería indicar que vamos a buen ritmo. Es con prisa y sin pausa.