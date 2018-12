Sin acuerdo en el comercio: Fuecys hace hincapié en que se reconozca la antigüedad

El negociaciones para que los trabajadores del comercio lleguen a firmar el convenio colectivo pasaron a un cuarto intermedio. En conferencia de prensa, Flavio Riverón, presidente de Fuecys, explicó lo que sucedió: “Se avanzó con el contenido de una propuesta que hizo llegar el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pero a pesar de haber habido un cuarto intermedio hasta el lunes, para la organización sindical todavía estamos distantes de estar cerca de un convenio colectivo. Hay algunos factores que nos preocupan porque no aparecen plasmados: el tema de la antigüedad y de una comisión que vaya evaluando la situación del empleo. Esto nos preocupa sobremanera porque hemos escuchado reiteradamente esa falsa dicotomía entre empleo y salario. Entendemos que la única forma de atacar que el empleo no sea una cuestión que evalúa una de las partes, es que se establezca una comisión y que sea a partir de ahí donde se chequea como evoluciona en un sector donde las nuevas tecnologías van a tener un impacto muy importante”, sostuvo.

Riverón dijo que el plan de acción para un convenio colectivo lo decidirá una asamblea que aún no tiene fecha: “Ahora, si no hay un avance, sobre todo en el tema de la antigüedad, está claro que no vamos a tener convenio colectivo”, expresó Riverón de forma categórica. Explicó que para los trabajadores eso es escencial: “Hay que establecer las cifras que los compañeros y las compañeras van a tener por la antigüedad, entre otras cosas por esa situación que permanentemente escuchamos de las empresas: generar fidelidad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Nosotros decimos que la fidelidad hay que pagarla”. Lo que Fuecys propone es que el pago por antigüedad aumente desde los 5 años hasta los 20 años de permanencia del trabajador en la empresa.

Riverón informó que no estuvo sobre la mesa la discusión del quebranto de caja, algo que el sindicato reivindica y que la patronal se niega a aumentar el monto, argumentando el uso masivo de los medios electrónicos.