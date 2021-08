Sin avances en la denuncia de acoso sexual y laboral en el INE

A mas de un año de aquella denuncia, la organización sindical entiende que no hubo avances y por eso decidió hacer una campaña de difusión pública.

Miembros de la Dirección del Sindicato en diálogo con Caras y Caretas Portal manifestaron que por toda respuesta recibieron por parte de las Autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). que la investigación no avanzó por la pandemia, situación que llama la atención por que la presencialidad se mantuvo en número suficiente como para seguir la investigación.

Las personas involucradas (jerarca y funcionaria) siguen trabajando y por el momento se aplica la recomendación del Servicio Médico de que no trabajen en el mismo espacio físico, no tengan comunicación directa y que el Jerarca no lleve a cabo el control de asistencia de la funcionaria.

Sin embargo el espacio físico de la oficina es bastante amplio y los pequeños escritorios y roperos colocados no permiten cumplir a cabalidad el aislamiento físico. La comunicación de los jerarcas a los funcionarios se realiza a través de la Dirección General y desde los funcionarios por la misma vía.

Como en marzo del año pasado Caras y Caretas Portal intentó recabar la opinión de autoridades del INE pero fuimos derivados al servicio de comunicación de Presidencia no obteniendo respuesta hasta el momento.

El comunicado de la organización sindical expresa:

«Denuncia ante la opinión pública respecto a las situaciones de acoso sexual laboral en nuestro Instituto Nacional de Estadística.

Reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra todo tipo de violencia y acoso en el ámbito laboral desde AsEEC debemos denunciar ante ustedes la complicidad y las mínimas -y por demás cuestionables- acciones de la Dirección del Instituto respecto a las últimas denuncias formales de acoso laboral sexual, respaldadas y acompañadas por nuestro colectivo. A más de un año de la primera denuncia presentada, y aún cuando el Director del Instituto estuvo en conocimiento de esta situación desde el principio, seguimos sin resolución. Denunciamos también el no cumplimiento del protocolo aprobado bipartitamente que rige para toda la Presidencia de la República del Uruguay en la atención de este tipo de casos. La primera denuncia fue presentada al INE y éste no dio cuenta al Servicio de Salud Laboral de Presidencia iniciándose así un proceso sin garantías para la parte denunciante, plagado, además y sobre todo, de instancias de revictimización. Frente a la falta de respuestas lxs compañerxs de la Sección involucrada presentan en colectivo otra denuncia hace ya casi un año, en ese momento sí es elevada al Servicio de Salud Laboral de Presidencia por parte del INE, pero éste no menciona la denuncia primaria donde constan los elementos principales del acoso sexual laboral. A partir del informe y sugerencias del Servicio de Salud Laboral de Presidencia, el INE dispone como una de las medidas cautelares la colocación de un pequeño mueble entre los escritorios de nuestrxs compañerxs con su jefe, lo que muy lejos está a nuestro entender, de brindar garantías de un ambiente libre de violencia y acoso sexual. Durante los quince meses que han pasado desde que se presentó la primera denuncia y en el marco de los largos interrogatorios realizados por la instrucción, se han aportado diversos elementos, tanto materiales como testimoniales, de sobra probatorios. Sin embargo durante este proceso nuestrxs compañerxs fueron sometidxs, nuevamente, y recalcamos, a situaciones violentas y revictimizantes. Aún no han tenido, siquiera, vista del proceso administrativo en curso, dilatado éste, supuestamente, por la pandemia. AsEEC repudia y denuncia públicamente la gestión por parte del INE respecto a las situaciones de acoso sexual laboral. No permitiremos ninguna situación más de violencia, acoso sexual, moral o de ningún tipo! No permitiremos que se sigan naturalizando estas prácticas! Reafirmamos lo expuesto en el comunicado del 8 de marzo pasado y exigimos acciones concretas e inmediatas. ¡Ni un paso atrás! Asamblea General de AsEEC.»