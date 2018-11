Sin recibimiento oficial en Ezeiza: Porompompóm, Tu es Macri, Je suis Macron

Raro, muy raro lo que le pasó al presidente de Francia, Emmanuel Macron: a pesar de viajar en misión oficial a Argentina, representando a uno de los países del Grupo de los Veinte (G20), ningún miembro del gobierno lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza cuando, junto a su esposa de la mano, bajó la escalerilla que lo dejaría en esa tierra extraña.

Una lo imagina mirando por la ventana de la aeronave, intentando reconocer a alguien entre esa cantidad de policías y guardias de seguridad, y llegando a la conclusión que, seguro, el piloto se equivocó de coordenadas. “Señor presidente Macron, las coordenadas que me figuran son las que marca Ezeiza: estamos en 34 grados, 49 minutos, 25 segundos longitud Sur; 58 grados, 31 minutos, 44 segundos latitud Oeste”. “Bueno, mirá bien en el GPS que yo estoy con el Google Map; Brigitte no para de llorar. Y no preciso repetirte que estás casi despedido!”. Hasta que pequeños toc toc desde afuera lo traen a la realidad: “¿Hay alguien ahí?”. Y la puerta se abre. “Fijate vos, edecán, que para algo tenés galones”, le dice Macron, y el hombre asoma temeroso por la abertura. Macron duda si salir, hasta que Brigitte le da un leve empujón, a la vez que le recuerda el examen que reprobó por miedoso. El primero en estrechar la mano del presidente y su señora, fue el hombre de traje fluorescente que tocó a la puerta. Abajo vino otro que vestía igual, pero para Brigitte ya era demasiado, así que con un simple movimiento de cabeza bastó, tanto para él como para la persona que tenía a la izquierda, que lucía una inmaculada remera blanca.

A las cansadas, con un Macron que miraba en torno a su humanidad, mientras su esposa reía nerviosa, llegó la vicepresidente Gabriela Michetti y todo pudo ser peor. “¿Viste, vieja? Te lo dije… ¡este Macri me rechaza porque Je suis Macron!”.