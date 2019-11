Sindicato del gas manifestó su apoyo a la fórmula frenteamplista en el balotaje

El sindicato del gas expresó su apoyo hacia el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez y a su compañera de fórmula Graciela Villar. Además, reconoció que el reintegro de 7 trabajadores del gas no hubiera sido posible sin el apoyo del Pit-Cnt, de colectivos de trabajadores y estudiantes y del Frente Amplio.

El dirigente sindical, Alejandro Acosta, afirmó que el partido de gobierno colaboró en las negociaciones con Petrobras mediante el planteo de opciones para resolver el conflicto. Así lo consignó el portal Ecos.

Con respecto al balotaje del próximo domingo 24 de noviembre señaló que «se vota por dos modelos de país» y valoró que durante el periodo de gobierno del FA se efectivizó el reintegro de los dirigentes sindicales del gas despedidos en la década del 90. Asimismo, remarcó que en esta etapa también se incrementaron los salarios del sector.

«Desde la fuerza política que hoy está en el gobierno se hicieron todos los aportes. Quizás no todos los que nosotros hubiésemos querido ni significa que no tengamos discrepancias ni críticas para hacer pero esencialmente desde ese lugar se contribuyó a que no fuéramos barridos», afirmó Acosta.

Al comparar ambos modelos que proponen las diferentes fuerzas políticas, el dirigente sindical expresó que «no da lo mismo una apuesta que la otra». En tal sentido, señaló que durante los últimos años, en épocas de huelga, la oposición mantuvo la postura de que «había que reprimir a los trabajadores y había que declarar los servicios esenciales».