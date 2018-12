Situación crítica en Nacional, obras paradas, sin dinero en caja y sin nada que negociar

La nueva dirigencia de Nacional se encontró con un panorama peor que el que pensaban, realmente crítica. La caja si bien no es cero, es casi cero y no hay nada para mover, los proveedores ya no les dan servicios, no les dan crédito, hay vencimientos por cumplir para los próximos días, cheques emitidos, deudas que no esperaban como esos 200 mil dólares de BPS, cinco meses de deuda con los jugadores, están todos los ingresos cedidos, además la operativa diaria y las obras del Parque Central paradas.

El diagnóstico es claro, se gastó más de lo que entraba, se financiaron las obras del Parque Central con dinero de la operativa diaria, se mezclaron las cajas, está claro que se hicieron mal las cosas.

Se pusieron en el presupuesto cosas supuestas que nunca pasaron y a pesar de las últimas ventas y hasta donde se llegó en la Copa Sudamericana, hay un déficit contable de 5.7 millones de dólares.

La primera decisión fue aumentar la cuota en un 50 por ciento, recurren al socio, porque no hay otra manera en primera instancia. Pero además, el 50 por ciento de lo que Nacional recibe por cuotas sociales, butacas y palcos es enero or los pagos anuales; por eso se debía comunicar ahora, unos días más tarde era quedar atrás un año.

Si hacían lo que hasta ahora, que era subir un 10 por ciento, perdían 180 mil dólares con relación al año pasado por el tipo de cambio. Para igualar había que subir un 14 por ciento y que no se borrara nadie, pero necesitan equilibrar en no más de seis meses, por eso la suba del 50 por ciento.

Hoy se conocen los flujos de caja que habrá en 30, 90 días y un año, hay que bajar un 40 por ciento del presupuesto, hay que refinanciar deudas, pagar intereses y no usar el dinero para pagar capital.

Hay que usar los fideicomisos concedidos y generar ingresos genuinos que no estén comprometidos a mediano y largo plazo.

El Parque central está parado, pero van a hablar con los palquistas y van a encontrar soluciones que puedan cumplir.

Pero para todo eso se necesita del socio, dijo Gonzalo Lucas, uno de los encargados del área financiera en los tricolores.

Este es el COMUNICADO DE NACIONAL al respecto