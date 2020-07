SMU no propone el cierre de los shopping

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) aclaró que no propone el cierre de los shoppings.

La aclaración está motivada por las declaraciones de infectóloga y dirigente del SMU Zaida Arteta, quién opinó que debería darse «un paso atrás» en algunas medidas.

«Me cuestiono si no debemos dar un paso atrás, con medidas que contribuyan al distanciamiento. En las áreas donde la necesidad de esas actividades no son prioritarias. Por ejemplo que los shopping no estén abiertos, entiendo el impacto económico, pero no es algo de primera necesidad», dijo Arteta en Subrayado.

Por su parte, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, dijo que se ve «con preocupación pero sin sorpresa» los nuevos focos surgidos en la capital: «Esperábamos que esto ocurriera desde que se empezó con las distintas aperturas de una manera lógica y razonable. El confinamiento sostenido es muy difícil para la sociedad y el país. Vemos lo que pasa en Argentina y Brasil y no somos la excepción. Brotes vamos a tener».

Grecco no ocultó su preocupación por «lo que ocurre en la calle», donde no percibe una «adherencia estricta» de los ciudadanos a los protocolos propuestos por el Ministerio de Salud Pública.