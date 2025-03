Caras y Caretas: una voz amiga en el periodismo uruguayo y te lo dice Tabaré Rivero

En esta ocasión especial, la voz inconfundible de Tabaré Rivero nos recuerda el valor de una amistad sincera y la frontalidad que se precisa en el mundo informativo, con un mensaje para cada lector y espectador:

La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste, porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga.

Un medio imprescindible en tiempos de incertidumbre

Vivimos en una era de sobreinformación y de discursos polarizados, donde la velocidad muchas veces se impone sobre la calidad del contenido. En este contexto, Caras y Caretas se reafirma como un espacio de pensamiento crítico y ofrece un periodismo que no se rinde ante las tendencias efímeras ni los intereses de turno.

Desde su fundación, este medio trabaja incansablemente para ser un pilar en el debate público uruguayo y defiende el derecho a una información transparente y veraz.

Si buscás un periodismo que vaya más allá de lo inmediato, que cuestione, analice y exponga con valentía los temas que realmente importan, este es tu lugar. Seguinos y sumate a la comunidad que elige pensar diferente.