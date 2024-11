Casmu respondió contundentemente al informe de interventores del MSP

Como parte del proceso de fortalecimiento, Casmu presentó un plan de reestructura económico-financiero en la Asamblea General de Socios Capitalistas. Este plan, liderado por el Dr. Julio Pontet, gerente del proyecto, fue respaldado mayoritariamente por los socios, quienes aprobaron la gestión de la comisión directiva y el esquema de reestructura. Este respaldo resulta fundamental para mejorar la situación financiera de Casmu, la cual se ha visto desafiada desde su separación del Sindicato Médico del Uruguay en 2009.

Acuerdo laboral con Afcasmu y FUS

Casmu firmó un importante acuerdo con la Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), comprometiéndose a que, a partir del 1º de marzo de 2025, no habrá trabajadores no médicos en el seguro de paro. “Se está haciendo todo lo humanamente posible para cuidar cada fuente de trabajo y garantizar las mejores condiciones laborales,” aseguró Schiavi.

Además, en cooperación con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Casmu implementará programas de capacitación y reinserción laboral para aquellos trabajadores que necesiten ser reubicados dentro de la institución, garantizando que reciban una formación adecuada para sus nuevas funciones.

El equipo encabezado por el Dr. Pontet incluye a la ingeniera de sistemas Paola Suárez, la gerente de Marketing y Comunicaciones Patricia Nizzarala, el jefe de la Unidad de Presupuesto Alejandro Esperón, el gerente Económico-Financiero Gastón Carámbula, y el adjunto al gerente de Proyecto Dr. Marcelo Nandes. Este equipo trabaja en estrecha colaboración con el gerente general, Dr. Marcelo Gilard, y el director técnico Nicolás Maseiro para implementar la reestructura.