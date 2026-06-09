Jubilados reclaman un aumento adicional desde julio y esperan respuesta del Gobierno

Mejora en las jubilaciones

Los representantes de los jubilados señalaron que muchas personas deben afrontar gastos elevados en salud y que quienes consumen varios medicamentos diariamente llegan a destinar más de $5.000 mensuales solo en tiques. A ello se suman los costos de servicios como agua, electricidad, telefonía y gas, además del encarecimiento de los alimentos.

En ese sentido, argumentaron que la incertidumbre internacional y los conflictos bélicos tienen consecuencias económicas que también repercuten en Uruguay, particularmente a través del aumento de los combustibles y su incidencia en la inflación.

La delegación de ONAJPU, integrada por Sixto Amaro, Estela Ovelar y William Urrutia, fundamentó ante las autoridades que una mejora en las jubilaciones y pensiones no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, sino que tendría un efecto positivo sobre las economías familiares y el comercio de cercanía.

Por una vida digna

Durante la reunión también hubo un intercambio sobre el Sistema Nacional de Cuidados y las necesidades específicas de los jubilados y pensionistas. Desde la organización señalaron que las autoridades se mostraron receptivas y se comprometieron a convocarlos nuevamente para brindar una respuesta a los planteos realizados.

Aunque calificaron la instancia como positiva, desde ONAJPU remarcaron que todavía no existe una definición sobre el aumento solicitado y afirmaron que continuarán impulsando sus reivindicaciones en los ámbitos políticos, en los medios de comunicación y mediante movilizaciones públicas.

"Estamos a la espera de una contestación que atienda los derechos de jubilados y pensionistas", expresó la organización, que sostiene que la defensa de una vida digna para las personas mayores constituye uno de los principales desafíos sociales del país.