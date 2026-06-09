Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad jubilados | aumento | jubilaciones

Por una vida digna

Jubilados reclaman un aumento adicional desde julio y esperan respuesta del Gobierno

Jubilados reclaman un aumento adicional desde julio y esperan una respuesta del Gobierno para mejorar las jubilaciones mínimas y pensiones.

Jubilados y pensionistas reclaman aumento para julio

Jubilados y pensionistas reclaman aumento para julio

 Onajpu
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El encuentro, realizado el 19 de mayo, se extendió durante una hora y media y contó también con la participación del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y del asesor Braulio Zelk. Según informó la organización, el eje central de la conversación fue la necesidad de otorgar un incremento diferencial para las prestaciones más bajas.

Desde ONAJPU sostienen que las jubilaciones mínimas, actualmente en torno a los $21.354, resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de miles de personas mayores. La organización estima que unas 140.000 personas se encuentran en esta situación y advierte sobre el impacto que tienen el aumento del costo de vida, las tarifas públicas y el precio de los medicamentos.

Mejora en las jubilaciones

Los representantes de los jubilados señalaron que muchas personas deben afrontar gastos elevados en salud y que quienes consumen varios medicamentos diariamente llegan a destinar más de $5.000 mensuales solo en tiques. A ello se suman los costos de servicios como agua, electricidad, telefonía y gas, además del encarecimiento de los alimentos.

En ese sentido, argumentaron que la incertidumbre internacional y los conflictos bélicos tienen consecuencias económicas que también repercuten en Uruguay, particularmente a través del aumento de los combustibles y su incidencia en la inflación.

La delegación de ONAJPU, integrada por Sixto Amaro, Estela Ovelar y William Urrutia, fundamentó ante las autoridades que una mejora en las jubilaciones y pensiones no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, sino que tendría un efecto positivo sobre las economías familiares y el comercio de cercanía.

Por una vida digna

Durante la reunión también hubo un intercambio sobre el Sistema Nacional de Cuidados y las necesidades específicas de los jubilados y pensionistas. Desde la organización señalaron que las autoridades se mostraron receptivas y se comprometieron a convocarlos nuevamente para brindar una respuesta a los planteos realizados.

Aunque calificaron la instancia como positiva, desde ONAJPU remarcaron que todavía no existe una definición sobre el aumento solicitado y afirmaron que continuarán impulsando sus reivindicaciones en los ámbitos políticos, en los medios de comunicación y mediante movilizaciones públicas.

"Estamos a la espera de una contestación que atienda los derechos de jubilados y pensionistas", expresó la organización, que sostiene que la defensa de una vida digna para las personas mayores constituye uno de los principales desafíos sociales del país.

FUENTE: Onajpu

Temas

Te puede interesar