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Sociedad Luis Lacalle Pou | caballo | accidente

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Lacalle Pou sufrió un accidente con un caballo

En Tacuarembó, Luis Lacalle Pou se cayó de un caballo, y cuando el animal cabestreó, sufrió duros golpes por parte del equino, aunque no tuvo lesiones graves.

Luis Lacalle Pou sufrió un accidente con un caballo en Tacuarembó.

Luis Lacalle Pou sufrió un accidente con un caballo en Tacuarembó.
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Por Redacción Caras y Caretas

El domingo pasado en una estancia de Tacuarembó, el expresidente Luis Lacalle Pou sufrió un accidente al caerse de un caballo. Tras perder las riendas del equino, el exmandatario cayó en el barro y fue pisoteado por el animal, sufriendo lesiones en el mentón, un brazo y cerca de un ojo.

El complicado episodio con ocurrió en un campo cercano a la localidad de Pueblo de Barro, en el departamento de Tacuarembó, luego de que Lacalle Pou había participado del desfile del sábado 14 de marzo en el marco de la Fiesta de la Patria Gaucha, que se llevó a cabo en la capital departamental.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cuando el caballo que montaba el expresidente de la República saltó y se resbaló al intentar cruzar una cañada. Como consecuencia de ello, el animal quedó enterrado en el barro y dio un par de saltos más en el intento de salir.

El equino cayó encima de Lacalle Pou y él también quedó atrapado en el barro. Luego, el animal intentó incorporarse y, en ese movimiento, lo lesionó en la pera, en un brazo y cerca de un ojo, según indicaron fuentes cercanas al expresidente a Montevideo Portal.

Tras el accidente, Lacalle Pou fue trasladado en su auto particular al Hospital de Tacuarembó, donde fue atendido, no sin antes tener que abonar la cifra correspondiente por el servicio a través de su seguro médico privado.

Las lesiones que sufrió Lacalle Pou

En el Hospital de Tacuarembó, los médicos le practicaron varios exámenes a Lacalle Pou.

Le practicaron una serie de tomografías de cráneo, tórax y abdomen, además de una placa del codo lesionado.

Los resultados no mostraron heridas de gravedad más allá del propio traumatismo y una leve corte en el mentón que fue suturado.

Lacalle se encuentra recuperándose y ninguna de las lesiones sufridas fueron de entidad.

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