Lacalle Pou sufrió un accidente con un caballo

El equino cayó encima de Lacalle Pou y él también quedó atrapado en el barro. Luego, el animal intentó incorporarse y, en ese movimiento, lo lesionó en la pera, en un brazo y cerca de un ojo, según indicaron fuentes cercanas al expresidente a Montevideo Portal.

Tras el accidente, Lacalle Pou fue trasladado en su auto particular al Hospital de Tacuarembó, donde fue atendido, no sin antes tener que abonar la cifra correspondiente por el servicio a través de su seguro médico privado.

Las lesiones que sufrió Lacalle Pou

En el Hospital de Tacuarembó, los médicos le practicaron varios exámenes a Lacalle Pou.

Le practicaron una serie de tomografías de cráneo, tórax y abdomen, además de una placa del codo lesionado.

Los resultados no mostraron heridas de gravedad más allá del propio traumatismo y una leve corte en el mentón que fue suturado.

Lacalle se encuentra recuperándose y ninguna de las lesiones sufridas fueron de entidad.