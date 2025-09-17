Pareja es detenida teniendo sexo frente a tres escuelas en horarario de salida

Esto hizo que su conducta fuera presenciada por estudiantes de dos escuelas públicas y de un colegio privado, además de transeúntes, trabajadores y clientes de una estación de servicio ubicada enfrente.

Indignación

La situación generó “conmoción e indignación” en el barrio. Vecinos denunciaron que los protagonistas —personas en situación de calle que suelen vivir en la plaza de esa esquina— ya habían sido vistos en episodios similares.

Tras las llamadas de alerta, la Policía acudió al lugar y procedió a la detención de la pareja, que quedó a disposición de la Justicia.