Sociedad

Atentado al pudor

Pareja es detenida teniendo sexo frente a tres escuelas en horarario de salida

Una pareja fue detenida mientras mantenía relaciones sexuales a plena luz del día cerca de tres centros educativos escandalizando a todos los presentes.

Una pareja fue detenida en Melo tras protagonizar tras tener sexo en plena calle y a la vista de todos. El episodio ocurrió en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Agustín de la Rosa, frente a un local nocturno y muy cerca de tres centros educativos.

Allí estas personas, sin ningún tipo de pudor mantuvieron relaciones sexuales frente a la comunidad que debió presenciar un hecho que debe mantenerse en privado y fundamentalmente fuera de la vista de los niños.

Escándalo

Según informó el medio local La Red Independiente, los implicados mantuvieron relaciones sexuales al aire libre justo en la franja horaria de salida de clase.

Esto hizo que su conducta fuera presenciada por estudiantes de dos escuelas públicas y de un colegio privado, además de transeúntes, trabajadores y clientes de una estación de servicio ubicada enfrente.

Indignación

La situación generó “conmoción e indignación” en el barrio. Vecinos denunciaron que los protagonistas —personas en situación de calle que suelen vivir en la plaza de esa esquina— ya habían sido vistos en episodios similares.

Tras las llamadas de alerta, la Policía acudió al lugar y procedió a la detención de la pareja, que quedó a disposición de la Justicia.

