Solidaridad carbonera ante la ola de frío polar

Dentro del enorme edificio todo es movimiento. Desde quienes cocinan en enormes ollas la cena para los que allí se alojan y para los vecinos que se acerquen, como aquellos que arman las camas, colocan los colchones y las sábanas que, aunque sea por unas noches, le darán calidez a la vida de quienes allí se acerquen.

Solidaridad con los débiles

Guillermo, de la agrupación Solidaridad Carbonera, dijo a Caras y Caretas que están cocinando "para servir a las personas que vienen a dormir aquí pero también vamos a servir en la calle para aquellos que quizás están en su casa pero se encuentran en situación de crisis alimentaria".

Indicó que Solidaridad Carbonera viene trabajando desde hace cinco años en distintos barrios, como Brazo Oriental, Flor de Maroñas, Piedras Blancas, y algunas zonas de Canelones. "Trabajamos como colectivo, nos encargamos de cocinar en ollas populares o en merenderos como en Remanso de Neptunia, en Pinamar Norte y en otros".

Precisó que la tarea que desarrollan en el palacio Peñarol se realiza los jueves. "Vamos a cocinar unas 200 viandas; son unas cien para las personas aproximadamente las que van a poder dormir aquí y otras cien para personas que se arrimen".

Solidaridad Carbonera recibe donaciones de lunes a viernes de 10 a 19, por la calle Galicia, en el Palacio Peñarol.

Testimonios de vida

Pero más allá de quienes trabajan están los que se acercan al lugar para atemperar el rigor de la calle. es el caso de María Noel, que justo este jueves tuvo un accidente y fue derivada al Palacio. "Hace dos años que estos en la calle", relató. "Tenía casa en San José de Mayo y mi hijo y mi nuera se quedaron sin empleo y no tuvieron otra opción que vender la casa y comprarse una más chica en delta del Tigre, pero ...".

Dijo que nunca estuvo en refugios y que recién este año comenzó a frecuentarlos. Ademá canta en la calle, a capella, con lo que se hace algunos magros pesos para sobrevivir.

Cerca de allí está Luis que, aunque viene de toda una vida en Tacuarembó, nació en Montevideo, en el Pereira Rossell, "pero mi madre me llevó para Tacuarembó", dijo.

"Estoy en la calle desde cuando murió mi tía. En ese momento se metió gente en la casa, hace unos cinco años. Acá me trajo un patrullero. Estaba durmiendo con un nylón en la plaza Libertad cuando el temporal, No aguantaba el frío. Me dolía el cuerpo. Me fui al hospital y después un patrullero me trajo acá".

A su lado está Marcos, también de Tacuarembó. "Hace un tiempo que estoy en situación de calle. Tengo una pensión por invalidez pero no me da para pagar . Estoy esperando por una vivienda".

"Estaba durmiendo en la plaza de los Bomberos y unos policías, muy amables, me dijeron si quería venir para acá y me vine", explicó.

Por su parte Daniel y Soledad, de la Comisión de Asuntos Sociales del Club Atlético Peñarol, explicaron a Caras y Caretas las razones por las que el club decidió poner disposición las instalaciones.

"Se trata de conformar un espacio de contingencia para que las personas que no están integradas al sistema de refugios puedan tener un lugar donde pernoctar y escapar del frío. La idea es darles una cena, cama para pasar la noche y luego un desayuno. No es un refugio tradicional sino que apunta a la emergencia extrema", explicaron.