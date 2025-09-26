Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad cometas |

Evitemos accidentes

UTE: remontar cometas cerca de cables eléctricos es un riesgo para la vida

Con la primavera vuelven las cometas y UTE alerta que remontarlas cerca de cables eléctricos puede provocar graves accidentes o dañar la red.

UTE advierto sobre el peligro de remontar cometas cerca de cables eléctricos.

Por Redacción de Caras y Caretas

Con la llegada de la primavera, una de las tradiciones que resurgen en barrios, plazas y playas del país es la de remontar cometas. Sin embargo, esta práctica lúdica, asociada al aire libre y la recreación familiar, puede transformarse en un riesgo cuando se realiza en zonas próximas a las redes de energía eléctrica. UTE reiteró en las últimas horas la importancia de evitar volar cometas en las cercanías de cables de media o alta tensión, ya que el contacto accidental con ellos puede derivar en accidentes graves para las personas, además de provocar interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a toda la comunidad.

Embed - UTE on Instagram: "• Llegó la primavera y con ella, las cometas. UTE reitera la inconveniencia y el peligro de remontarlas en las cercanías de las redes de energía eléctrica. Hacerlo puede ocasionar accidentes que pueden llegar a ser muy graves o provocar daños en la red. En caso que pese a las precauciones el viento arrastre las cometas hasta los cables, bajo ningún concepto intentés bajarla: llamá al 08001930 desde un teléfono fijo o *1930 desde un celular para dar aviso y una cuadrilla técnica se encargará de desenredarla. @miem_uruguay @presidenciauruguay"
View this post on Instagram

A post shared by UTE (@utecomunicacion)

La empresa recuerda que las cometas, por su estructura y por el material de sus piolas, pueden generar descargas eléctricas si entran en contacto con los cables. Asimismo, la tensión que se produce puede dañar el tendido y obligar a reparaciones que implican costos y cortes de energía para cientos de usuarios.

Precauciones

En caso de que, pese a las precauciones, el viento arrastre una cometa hacia los cables, UTE recomienda no intentar recuperarla bajo ningún concepto. La acción puede poner en riesgo la vida de quien lo intente. La vía segura es dar aviso inmediato a la empresa llamando al 0800 1930 desde un teléfono fijo o al *1930 desde un celular. Una cuadrilla técnica se encargará de retirarla de manera segura.

La advertencia de UTE intenta concientizar a la población sobre la necesidad de combinar el disfrute de actividades tradicionales con la responsabilidad y el cuidado de la seguridad. La primavera invita a disfrutar, pero la prevención sigue siendo fundamental.

Temas

