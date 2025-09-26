UTE: remontar cometas cerca de cables eléctricos es un riesgo para la vida

Con la llegada de la primavera, una de las tradiciones que resurgen en barrios, plazas y playas del país es la de remontar cometas. Sin embargo, esta práctica lúdica, asociada al aire libre y la recreación familiar, puede transformarse en un riesgo cuando se realiza en zonas próximas a las redes de energía eléctrica. UTE reiteró en las últimas horas la importancia de evitar volar cometas en las cercanías de cables de media o alta tensión, ya que el contacto accidental con ellos puede derivar en accidentes graves para las personas, además de provocar interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a toda la comunidad.