Soñando el país del futuro

La única mujer precandidata del Frente Amplio obtiene ventaja en cuanto a las innovaciones tecnológicas para potenciar el desarrollo del país en temas como el trabajo, la cadena productiva y la descentralización. Su experiencia al frente de Antel, entre otras labores, la mantiene online sobre las transformaciones del mundo. Desde su entorno dicen que tiene un carácter muy firme que no la hace dudar a la hora de tomar decisiones.

Por Pablo Tosquellas

Desde el último piso de la Torre de Antel, allá por el año 2013, la ingeniera Carolina Cosse, titular de la empresa pública, se preguntó: “¿Por qué no puedo ser presidenta de Uruguay?”. Desde aquel año, en el que la gestión de Antel comenzó a avanzar a pasos agigantados, trayendo innovación a los dispositivos celulares y la fibra óptica a los hogares, entre otros asuntos, ella construyó un camino que hoy la encuentra como precandidata del Frente Amplio (FA).

“Es la que mejor sabe por dónde va el mundo”. Con esta frase la definió un allegado para Caras y Caretas. Es que uno de los créditos que tiene la exministra de Industria y Energía es su profundo conocimiento de las nuevas tecnologías y cómo introducirlas en el área laboral.

Los tres pilares de su campaña son: seguridad, oportunidad y futuro. Las personas que la rodean afirman que tiene “una grandísima capacidad para entender los cambios que suceden en el mundo y aplicarlos para introducir a los jóvenes en esa red y capacitar a las personas mayores para que no queden excluidas”.

Otro de los propósitos de Cosse es, a través de la tecnología, que los “muchachos vivan en donde quieran vivir”. En ese sentido, hará énfasis en fomentar los procesos de descentralización para combatir la macrocefalia del país.

Quienes la rodean en esta instancia reconocen que tiene un “muy carácter fuerte”. Así lo contó una de las figuras que la apuntalan: “Ella sabe lo que quiere y posee todas las condiciones para mandar”. Cosse es reconocida en los diversos ámbitos públicos en los que se desempeñó como una mujer fuerte, a la que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Incluso, cuando estuvo al frente de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo (IM), se ganó varios enemigos por su forma firme de proceder.

Lo cierto es que Cosse, a su manera, se abrió paso al andar en un mundo machista como el de los sistemas públicos y, especialmente, en el área política. De hecho, por su labor, tiene la ponderación del presidente, Tabaré Vázquez, quien estuvo codo con codo junto a ella la noche en la que se inauguró el Antel Arena, la obra destacada cuya “madre” fue la exministra de Industria y Energía. A propósito, el mandatario observa con muy buenos ojos la postulación de la ingeniera. La considera -según las fuentes- una mujer con entereza, honesta y con una gran capacidad de emprendimiento.

El MPP y Carolina

Ya se pueden ver en muchos muros la consigna “Carolina-Pepe”, pero esa pintada esconde cierta falacia. Es que el expresidente de la República no está demasiado preocupado por la suerte de Cosse, sino más bien porque el FA obtenga el próximo gobierno y trabajará para ello. Si bien fue Mujica quien impulsó su candidatura, fue una de las pocas veces en que se rebeló parte de la tropa.

¿Qué pasó? Hubo un sector que quería apoyar la precandidatura del comunista Óscar Andrade. De hecho, emepepistas y la dirigencia del PCU han tenido bastante feeling, que los llevó a compartir un sublema electoral común en las dos últimas elecciones. Otros propusieron directamente votar al lema del FA. Por ejemplo, fue el caso del senador Andrés Berterreche, quien tras la proclamación de Cosse solicitó no integrar ninguna lista parlamentaria, según allegados a Pepe. Vale aclarar que Berterreche no es un militante cualquiera. Fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. También presidió el Instituto Nacional de Colonización y ocupó el cargo de secretario político de Mujica durante la campaña electoral del año 2014. En buen romance, no se trata de un paracaidista.

Pero si algo caracteriza a los dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) es la obediencia. Por tanto, la gran mayoría respaldará la candidatura de la ingeniera, aunque muchos lo harán a regañadientes. Cosse irá a las internas con una lista propia y existirá otra con miembros del sector mayoritario de la izquierda. Así lo explicó a Caras y Caretas un importante dirigente de la agrupación: “Lo que pasa es que en los comicios primarios se define quién será el sector más grande del FA, el cual, luego pondrá las condiciones dentro de la fuerza política”.

Además del MPP, la candidatura de Cosse es respaldada por la lista 1303 (comandada por el exsecretario político del FA Gonzalo Reboledo), el PSP, Rumbo de Izquierda (cuyo líder es Marcos Otheguy, quien fuera integrante de la lista 711 de Raúl Sendic) y grupos independientes.

El currículum de la ingeniera

Cosse nació el 25 de diciembre de 1961 en la ciudad de Montevideo. Egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República a comienzos de la década de 1990 con el título de ingeniera electricista. En 2009, en el mismo centro de estudios, obtuvo el título de magíster en Ingeniería Matemática.

Entre 1994 y 1999 trabajó como representante de Gartner Group en Uruguay para UTE y el BPS. También se encargó del diseño y supervisión del primer cableado estructurado del Estado, bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En 2008 asumió como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo. Estuvo a cargo de la dirección para la implementación tecnológica del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

En 2010, Mujica la designó como presidenta del Directorio de Antel. En el segundo gobierno de Vázquez (2015) fue designada como ministra de Industria y Energía. El 29 de enero, Cosse presentó su renuncia como secretaria de Estado ante el mandatario en la residencia de Suárez y Reyes. A la salida, la ingeniera sostuvo que se trató de “una charla personal que se debía con el presidente” y le agradeció “por haber trabajado juntos”.

Luego, contó el consejo que le brindó Vázquez sobre su futuro político: “Que me cuidara a mí misma, que tuviera tiempo para pensar”. Por otro lado, en su cuenta de Twitter escribió: “Me voy convencida de que la herramienta de transformación más poderosa es siempre el diálogo”.