Sorpresa: Italia no pudo con Irlanda y jugará el repechaje

El camino al Mundial de Qatar sigue dando sorpresas. Italia no logró pasar del empate sin goles ante Irlanda del Norte y no logró sacar el pasaje directo al Mundial de Qatar 2022 ya que Suiza goleó por 4-0 a Bulgaria.

De esta manera, los helvéticos están en la Copa del Mundo y la Azzurra deberá ir al repechaje.

El combinado italiano sabía que no dependía de sí mismo y que necesitaba sumar puntos y que Suiza no lo haga ante Bulgaria. Es que ambos equipos llegaban igualados en puntos a la fecha 10 del Grupo C.

Sin embargo, los de Roberto Mancini no lograron más que un empate por 0-0 ante Irlanda del Norte y se quedaron con las ganas de sacar pasaje directo al Mundial de Qatar. Ahora, irán al repechaje por un lugar en la próxima Copa del Mundo.