Sorpresivo cambio de reglas de los empresarios alerta a la central sindical

Esta semana es clave para los trabajadores. De lo que se decida en ella se marcará si perderán su poder adquisitivo, ya que su sueldo podría llegar a crecer por debajo de la inflación, y lo que es peor: el miércoles, en el último momento de la octava ronda salarial, los empresarios cambiaron las reglas de juego y apostaron a más: propusieron eliminar el presentismo, útiles escolares, antigüedad, premios por zafra o de ventas de fin de año, licencias por estudio, por enfermedades profesionales entre otras, se denuncia desde el Pit-Cnt.

El cambio de estrategia alertó inmediatamente a la central sindical y tanto el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, como el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, salieron al cruce de los empresarios.

“Tanto la delegación del Poder Ejecutivo como la del Pit-Cnt, hemos dejado claro que los beneficios de alcance general, me refiero por ejemplo a premios por presentismo, por antigüedad, algunas licencias por estudio, canastas de fin de año, dotación de útiles escolares, todos teníamos claro que en el marco de esta conversación los mismos se mantenían por lo menos hasta el 30 de junio del año que viene. No obstante, cuando el equipo que estaba redactando el acta con la constancia de las partes, la delegación patronal cuestiona este asunto y pone en riesgo lo que ya era una negociación muy compleja”, dijo a Caras y Caretas Abdala.

El secretario general señaló que a último momento “hubo un cambio de reglas”, ya que la delegación patronal no planteó su verdadera intención en el Consejo Superior de Salarios. “Lo que hicieron es realmente poner en jaque una negociación que ya era de por sí compleja. Nosotros responsabilizamos a las patronales de esta situación y esperamos que se revea. Ellos pidieron un cuarto intermedio esta mañana”, agregó.

“Esto daña la negociación colectiva porque si tu tenés un punto de vista, lo planteás abiertamente y no esperás para que se redacte el acta para hacer modificaciones de cuestiones que nunca estuvieron arriba de la mesa. Al contrario, tanto el Pit-Cnt y el Poder Ejecutivo dan por hecho que los beneficios se mantienen. La patronal está poniendo en jaque esta situación compleja”, expresó.

Sostuvo que si no se resuelve esta situación, se va rumbo a un “escenario distinto”, en el que pueden generarse más paros.

“Fue una jugada completamente desleal, porque no lo plantearon en la negociación. Se están tratando de aprovechar de los trabajadores. Pero en esta sociedad capitalista es una cuestión de carácter permanente, de todas maneras, vamos a esperar a ver qué sucede el viernes”, reflexionó.

El lunes de esta semana, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aspiraba a cerrar el acuerdo con empresarios y trabajadores sobre la pauta salarial para un período “puente” de un año. Pero, tras una reunión de algo más de una hora del consejo superior tripartito, deberá esperar unos días más, dado que los representantes del Pit-Cnt plantearon allí que la propuesta salarial del gobierno era “insuficiente”.

Por otra parte, el miércoles, el Ministerio de Trabajo les confirmó a la Cámara de la Construcción y al sindicato del sector (Sunca) que podrán convocar una negociación colectiva y así quedar por fuera del «acuerdo puente».

Días antes, Abdala remarcó que la propuesta salarial era insuficiente. La pauta que impulsa el gobierno establece que a partir del 1° de julio comenzará un período puente, que implica que el 1º de enero de 2021 los trabajadores cobrarán un ajuste nominal del 3%, aunque se puede prorrogar hasta el 1° de abril en aquellos sectores con mayores dificultades de empleo.

Posteriormente, para el 30 de junio de 2021, se establece un ajuste por inflación menos los puntos que la economía haya bajado en términos de Producto Bruto Interno (PBI).

En su momento, el Pit-Cnt planteó a representantes del gobierno y de las cámaras empresariales que el 1° de enero de 2021 exista un ajuste del salario mínimo nacional del 100% del Índice de Precios al Consumo (IPC), y que los salarios líquidos de hasta 20.000 pesos reciban un incremento extra del 2% en enero del año próximo.

El ministro Mieres dijo que el sector empleador manifestó estar “de acuerdo” con las pautas que propuso el gobierno. Mientras que la delegación del Pit-Cnt expresó algunas “insuficiencias”.

Sin embargo, el miércoles, cuando se iba a firmar el acta, a último momento el sector empresarial propone que caigan los beneficios conquistados en la ronda anterior. Estamos hablando de presentismo, útiles escolares, antigüedad, premios por zafra o de ventas de fin de año, licencias por estudio, por enfermedades profesionales, entre otras.

“Es una vergüenza”

Por su parte, Pereira dijo que lo que hicieron los empresarios es «una vergüenza» e indicó que si continúan en la misma línea, se podría llegar a una «conflictividad que ni el país ni los trabajadores desean».

“Estamos transitando una octava ronda muy complicada, con 200.000 trabajadores en el seguro de paro y 100.000 empleos perdidos en abril. Es decir, la clase trabajadora uruguaya está siendo fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos. El gobierno ha planteado un lineamiento que contiene pérdida salarial y el movimiento sindical ha tratado de encontrar mecanismos para recomponer el valor de compra del salario en el menor tiempo posible al tiempo de proteger los salarios sumergidos”, dijo Pereira.

Señaló que la propuesta de los empresarios va en dirección contraria a la búsqueda de acuerdo.

“Una posición de este tipo, que pretende menoscabar los beneficios de los trabajadores, augura tener que abrir todos los subgrupos y por lo tanto ir a una conflictividad que ni el país ni los trabajadores desean, ni consideran oportuna”, agregó.

La visión de los empresarios

El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a El País que «a lo mejor lo que se quiere es cambiar el eje de la discusión».

«No entiendo nada esa carta. A lo mejor lo que se quiere hacer con esa carta es cambiar el eje de la discusión porque un día y medio antes (Marcelo) Abdala decía que había rechazado la propuesta porque era insuficiente. Está en todos los medios. No quiero dejar pasar esto», expresó.

Murara relató que luego de la primera reunión que se mantuvo, «ya el Pit-Cnt salió diciendo que era insuficiente», y agregó: «Fuimos a esa reunión pensando que estaba acordada. Ahí el Pit-Cnt dijo ‘ni’ porque nunca terminó de aceptar la fórmula o no».

«En todas las reuniones que tuvimos con las gremiales siempre se aclaró que los beneficios continuaban, salvo los que eran por única vez o que habían sido dados como partida extra», dijo.

Mieres: “El gobierno se compromete a la recuperación salarial y a que esta inicie en enero de 2022”

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a la Red 21 que tiene “cierta lógica” que desde el Pit-Cnt haya una “expresión de insuficiencia”.

“Tiene cierta lógica que haya una expresión de insuficiencia, dado que la pauta prevé la eventualidad de una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esa declaración de insuficiencia no ha sido un obstáculo para continuar avanzando en el diálogo. Nosotros decimos expresamente que hay un compromiso de recuperación de la pérdida ocurrida. La economía sufrirá una caída en este 2020. Hay un compromiso de recuperación atado al crecimiento posterior. Las pautas presentadas por el gobierno señalan que a partir del 1º de enero de 2022, si la economía ya se perfila en crecimiento desde 2021, aunque no tendremos la certeza en esa fecha porque a esa altura no estarán los datos, pero si la tendencia indica crecimiento, comenzará a recuperarse el poder adquisitivo. El gobierno se compromete a la recuperación (salarial) y a una fecha de inicio de la recuperación, que será enero de 2022”, agregó.