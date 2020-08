SUCAU activó dispositivo de atención para víctimas de violencia en el carnaval

El Sindicato Único de Carnavaleras y Canavaleros del Uruguay (SUCAU) manifestó su solidaridad con las víctimas que sufrieron diferentes episodios de violencia de género por parte de varones del ambiente carnavalero. Ademas, habilitaron diferentes vías de contacto para «apoyar, contener, asesorar y acompañar a toda compañera o compañero que haya sido o sea víctima de algunas de estas situaciones en el marco de las relaciones laborales».

Esta iniciativa obedece a una postura del sindicato que asume «autocríticamente, como parte integrante de este colectivo, nuestra cuotaparte de responsabilidad y ratificamos nuestro compromiso de ser parte activa y contribuir a los cambios que dignifiquen cada vez más esta actividad que abrazamos y amamos». Para cumplir con este objetivo, el SUCAU puso a disposición el correo: somoscarnaval2018@gmail.com y el celular 094 733 755.

La secretaria general del SUCAU, Myriam Bertolini, declaró al Portal del PIT-CNT que quienes están dentro del carnaval saben «que este tipo de hechos como algunos de los denunciados, sucedieron y suceden» y que son «graves».

«Tengo más de 30 años en carnaval y he vivido abuso de poder y circunstancias de las otras también. A tal punto que hoy me las cuestiono, antes creo que no las supe ver, ni entender como ahora, las naturalizaba, me acostumbré a hacerme la que no entiendo de qué me están hablando y en realidad lo que estoy haciendo es naturalizar una situación grave. Este caso es grave porque las denuncias mayoritariamente son de menores», agregó.

Por otra parte, Bertolini opinó que «hay un antes y un después» en el carnaval uruguayo porque «se están dando todas las condiciones para que nos pongamos a conversar qué hacemos a partir de esto, cómo vemos el carnaval y cómo mejorarlo».

Con respecto a los pronunciamientos a través de las redes sociales a favor del «cierre del carnaval», la dirigente sindical dijo que siempre va a haber gente que cuestione el carnaval uruguayo. «Me encantaría que esa misma gente opinara qué pasó con la Operación Océano. Todos vimos que ayer al Presidente de la República le preguntaron qué opina del carnaval, pero no escuchamos que se le pregunte qué pasa con los abusadores y explotadores de la Operación Océano».

«Hay mucha gente que está en contra del carnaval porque es cultura popular, el carnaval molesta porque es contestatario. Estamos convencidos de ello y lo vemos a diario. Tenemos una gran cantidad de gente que acompaña al carnaval, pero los que no acompañan quieren que desaparezca y nosotros vamos a luchar contra viento y marea para que eso no suceda y para mejorar y garantizar el tema de las mujeres en el carnaval, que sea más equitativo y que dentro de unos años nos cuestionemos no haber hecho todo lo suficiente».