Supercopa el 3 de febrero y el Uruguayo arranca el 9 de febrero

El Consejo de Liga de la AUF tuvo reunión en la noche del jueves, allí se le dio el respaldo unánime a esta Mesa Ejecutiva encabezada por Jorge Casales, para que siga hasta las elecciones.

Justamente por esa razón, el no saber si arrancaban o no en el 2019, fue que no se hizo el calendario, de esa manera no se comprometía a nadie.

Ahora con el respaldo y las fechas votadas, la Mesa se aboca a la confección del campeonato.

En el Consejo de Liga se aprobaron las fechas que le darán forma al campeonato.

Lo primero a jugarse será la Supercopa el domingo 3 de febrero (todo indica que será Peñarol – Nacional). Hay un compromiso del Tribunal de Contienda para sacar el fallo a fin de diciembre.

El Campeonato Uruguayo llevará el nombre “100 del Racing Club de Montevideo”, comenzando con el Apertura el sábado 9 y domingo 10 de febrero. El Torneo llevará el nombre de Juan Lazaroff.

El Apertura terminará el 19 de mayo. En principio habrá parate por fechas FIFA, en marzo la selección juega la China Cup, igual que el año pasado.

Después del Apertura se para por la Copa América de Brasil, que se juega del 14 de junio al 7 de julio.

Una semana después de la Copa América, el 13 de julio comenzará el torneo Intermedio, que aún no tiene nombre.

Terminado este torneo inmediatamente después, el 17 y 18 de agosto comienza el Clausura que llevará el nombre de Franz Oppenheimer, torneo que terminaría el 8 de diciembre, ya que hay dos fines de semana donde no se puede jugar, el domingo 24 de octubre por las elecciones nacionales y el 24 de noviembre, cuando se realizaría el balotage.

Después del 8 de diciembre se jugarían las finales, en caso de haberlas.