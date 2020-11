SUTCRA: «La población tiene que saber que el gobierno está violando la negociación colectiva»

Los trabajadores de transporte de carga y logística se presentaron este lunes ante el Ministerio de Trabajo para manifestar que no presentarán una mejor propuesta «porque no hubo negociación». También reclaman falta de protocolos específicos para el sector en el marco de la pandemia.

Este lunes Trabajadores del transporte de carga y logística organizados en el SUTCRA realizaron una manifestación frente a la sede central del Ministerio de Trabajado y Seguridad social ante la ausencia de negociación con las patronales en el marco del consejo de salarios. También reclaman la falta de actualización en los protocolos que debe seguir el sector ante el Covid-19.

Caras y Caretas Portal estuvo presente en la manifestación y dialogó con uno de los dirigentes de SUTCRA, Cesar Bernal, quien detalló los motivos de la concentración. El trabajador mencionó como uno de los ejes del reclamo la «violación al los Consejos de Salarios por parte del Poder Ejecutivo» que posiciona a los empresarios en una situación de ventaja frente a los trabajadores del sector. «Se firmaron pautas establecidas que son mínimas para los sectores que han tenido déficit por el impacto de la pandemia, pero lo que tiene que haber antes es una negociación para que haya una mejor propuesta». «Estamos planteando que el sector logístico no tuvo una mayor merma de trabajo, como en el caso del sector de transporte, por lo cual entendemos que la negociación se tendría que haber dado», agregó.

El dirigente sindical aclaró que la movilización «no es para ver si se consigue un peso más o un peso menos», sino porque «la población tiene que estar enterada de que la negociación colectiva está siendo bloqueada poco a poco, con señales concretas, y nosotros entendemos que eso no es saludable para nadie». En tal sentido, Bernal informó que los trabajadores se presentaron en el Ministerio de Trabajo para entregar un documento manifestando que no presentarán una mejor propuesta «porque no hubo negociación».

«Si a los trabajadores no nos dan posibilidades de discutir salarios y condiciones de trabajo, atentan contra la democracia. Los trabajadores hoy decimos no», sentenció.

El otro eje del reclamo es la falta de protocolos para el sector de transporte internacional en el marco de la pandemia. Sobre este tema, el sindicalista contó que desde hace ocho meses 8 meses que se declaró la pandemia continúan respondiendo a protocolos que fueron establecidos para los turistas y que no hay medidas especificas para el sector logístico.

Consultado por el accidente que sufrió un trabajador del transporte el pasado viernes y por las expresiones al respecto del ministro de Transporte y Obras Publicas, Luis Alberto Heber, el dirigente sindical manifestó la solidaridad con la familia del funcionario y criticó que el fallecimiento haya sido catalogado como homicidio culposo por parte del titular de la cartera cuando hay carencias de regulaciones y controles. «El ministro no es juez para que manifestar que hay homicidio culposo. Hay muchos actores involucrados y desde el sindicato hace años venimos solicitando que el sistema de transporte genere condiciones pata trabajadores y terceros» .

Bernal opinó que la justicia debe determinar si el trabajador tiene alguna responsabilidad o no, pero que los controles siempre fueron deficientes. Sobre este tema recordó que en el mes de febrero se concretó la obligatoriedad del funcionamiento del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sitrac), mecanismo para el seguimiento de las flotas de camiones, y que las nuevas autoridades eliminaron, dejando al sector en una situación de mayor inseguridad.