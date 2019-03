Tabaré Vázquez se reunirá con Manini Ríos

Ante rumores de que Manini plantearía al Presidente su intención de retirarse, fuentes del Ejército dijeron que el encuentro no fue programado para dar ese anuncio a Vázquez. El Comandante en Jefe del Ejército no descarta retirarse próximamente, porque el retiro “siempre es una opción”, pero que aún no está en los planes.

Por lo tanto Manini Ríos no se enrola aún al Movimiento Social Artiguista (agrupación que en las elecciones llevará el nombre de Partido Cabildo Abierto), desde donde se pretende sea precandidato a la Presidencia de la República.

Otras fuentes informan que posiblemente en el encuentro, Manini le planteará a Vázquez su preocupación por cómo tomará la opinión pública los resultados de los tribunales de honor a nueve altos oficiales. Otro tema sobre la mesa es el de las citaciones judiciales de personal subalterno por cuestiones de derechos humanos.