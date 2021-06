Tabárez: «No es una final contra Argentina»

“Hay que tener confianza y tranquilidad de que no es una final con Argentina. Pero no es un partido cualquiera porque es un clásico”, señaló el Maestro Tabárez en conferencia de prensa previa al partido de este viernes frente a Argentina.

«Venimos con ilusión y sabemos lo que debemos hacer. Enfrentaremos un equipo calificado y de buen juego. Contra Chile llegó mucho, sabe como llevar la pelota y tiene un jugador como Messi que es un rey de la precisión. Sabemos el grado de concentración y la actitud que debemos tener. No vinimos a la Copa América como si fuera una exhibición, sino para llegar lo más lejos posible», remarcó el entrenador uruguayo.

«Puede pasar de que perdamos, empatemos o ganemos contra Argentina. Qué va a suceder si ganamos, van a decir que somos una maravilla. Esas son las cosas que me preocupan y no quiero que les lleguen a mis futbolistas. No quiero entrar en esos climas de derrotismo. No me daría el tiempo para enumerar esas situaciones que se dieron durante estos 15 años y siempre se cumplieron los objetivos estipulados», recalcó.

«No nos sentimos con la obligación de salir campeón. Creo que en la Copa América de Brasil (2019) lo hicimos bien. Trabajo mucho para que no les llegue a mis futbolistas ese tipo de cosas», concluyó el entrenador uruguayo.