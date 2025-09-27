Temu en Uruguay: ¿realmente no pagás impuestos extra?

La cosa se complica porque existen dos tipos de envío con límites diferentes. Los envíos por correo no expreso (el más barato que tarda semanas) solo permiten hasta USD 50 por franquicia, mientras que el correo expreso permite los USD 200 completos. La mayoría de los usuarios de Temu agotan sus tres franquicias en los primeros meses del año sin darse cuenta, quedando expuestos a impuestos por el resto del período.

Cuándo Temu te cobrará impuestos adicionales en Uruguay

Una vez que superás los USD 200 por envío o ya usaste tus tres franquicias anuales, automáticamente entrás al régimen simplificado donde pagás el 60% del valor declarado como impuesto. Por ejemplo, si comprás algo de USD 100 habiendo agotado tus franquicias, pagarás USD 60 adicionales en impuestos. Es como si el Estado fuera tu socio en cada compra que hagás de más.

El panorama se complica aún más con el famoso "impuesto Temu" que está discutiendo el Parlamento uruguayo. Esta medida agregará IVA del 22% a todas las compras de plataformas chinas (exceptuando Estados Unidos por acuerdos comerciales). Además, productos con IMESI como cosméticos, perfumes o ciertos electrónicos nunca califican para franquicia y siempre pagan impuestos adicionales, sin importar el monto.

Estrategias legales para evitar pagos extra en tus compras online

La clave está en la planificación inteligente. Dividí compras grandes en múltiples pedidos de menos de USD 200, pero respetá religiosamente el límite de tres franquicias anuales por persona. Algunos usuarios aprovechan enero para hacer sus tres compras del año y luego alternan con compras locales el resto del tiempo.

Verificá siempre que tu tarjeta internacional esté a tu nombre y coincida exactamente con los datos de tu cédula de identidad uruguaya (hasta la última coma importa). Una estrategia que está ganando popularidad es combinar compras internacionales estratégicas con ofertas locales, especialmente considerando que el peso del dólar puede hacer que los precios locales sean más competitivos de lo que parecen a primera vista.

Antes de tu próxima compra en Temu, revisá tu estado de franquicias en el sitio oficial de Aduanas y planificá tus adquisiciones con cabeza fría. Recordá que lo barato puede salir caro si no jugás con las reglas claras desde el principio.