Tercer técnico que cae en el Apertura, renunció Szlafmyc en Plaza

El técnico de Plaza de Colonia, Mario Szlafmyc, renunció a su cargo de técnico en el equipo Pata Blanca, el entrenador dijo que no fue un tema de resultados, si no que pesaron otros factores.

Mario Szflamyc, técnico de Plaza de Colonia renunció a su cargo esta tarde, después de haber dirigido el entrenamiento en el complejo del barrio El General en Colonia.

Szlafmyc dijo que no fue un tema de resultados, que ya lo tenía decidido antes del partido con River, único encuentro que ganaron. Según manifestó, no se sentía cómodo por otros aspectos, jugadores de trayectoria fuera de forma, canchas que no eran las más adecuadas para jugar.

Los gerenciadores de Plaza, Carlos Manta y Roberto García le ofrecieron que siguiera al frente del equipo, pero Szlafmyc les agradeció y declinó seguir al frente del primer equipo de Plaza.

Por lo tanto en este momento los gerenciadores están abocados a la búsqueda de un nuevo entrenador.

Es el tercer técnico que cae en el Torneo Apertura, primero fue Julio César Torresani en Rampla, luego Eduardo Domínguez en Nacional y ahora Szlafmyc en Plaza.

Plaza bajo la batuta de Slafmyc ganó 1 partido, empató 2 y perdió 3.