Test de personalidad: ¿eres sociable?

Los test de personalidad son furor en internet porque, creer o reventar, suelen dar información interesante sobre rasgos de nuestro ser.

Lo único que hay que hacer es observar el dibujo y confiar en la intuición. Lo que veas te dará respuestas sobre si eres una persona sociable o más bien tímida y solitaria.

Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica, pero, ¿quién sabe? Quizás dicen algo que nos permite reflexionar. No perdemos nada, y seguro pasamos bien.

Ave: te destacas por ser una persona que sueña a lo grande. Muchos te ven como alguien muy idealista que pocas veces lleva a cabo todo lo que pasa por su creativa cabeza. Eres una persona muy positiva y siempre le encuentras el lado bueno a las cosas. Te encanta conocer gente nueva y el rol de anfitrión te sienta muy bien. No tienes dificultad para entablar conversaciones con desconocidos y eres muy sociable, hablas hasta por los codos, ¡ojo! debes aprender a escuchar más. Siempre eres el centro de atención en todos los lugares a los que asistes, tienes más confianza y autoestima que Nathy Peluso. ¡Bravo!

Pies: eres una persona que prefiere tener a su alrededor poca gente pero de calidad, eres más bien solitaria y retraída. Consideras que puedes contar a tus verdaderos amigos con los dedos de una sola mano, y eso te encanta. Por ellos, eres capaz de darlo todo sin importar las consecuencias. Te importa muchísimo, quizá demasiado, lo que piensen de ti. Sueles buscar aprobación de tu entorno, ¡confía más en ti! Te destacas por ser alguien sumamente fiel y leal con sus vínculos, ¡puedes pedir lo mismo a cambio! Transmites alegría y confianza a todos. Sin embargo, entregas tu corazón solo a unos pocos.

¿Te sentiste identifcada/o?