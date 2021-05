Tinaglini: “Nueva Ley de Medios nacerá obsoleta”

El diputado frenteamplista, Gabriel Tinaglini, aseguró que mientras el gobierno argumenta que la ley 19.307 “está obsoleta”, presenta un nuevo proyecto que no contempla la regulación de Internet, por lo que se puede decir que “es una ley que nacerá obsoleta”.

Esta nueva ley “es regresiva”, necesitamos pensar en una norma “que apunte a 15 o 20 años”, indicó.

El legislador que el Ejecutivo “todavía en la comisión no se presentó la propuesta final de la nueva ley de medios, por lo que estamos a la espera para ver si tiene algún cambio. Mientras tanto, estamos recibiendo delegaciones que están aportando contenidos para tener elementos para poder argumentar”, agregó.

“Según trascendidos de prensa se han quitado algunos artículos. Valoraremos cuáles son, pero ya tenemos malas experiencias como que se hacen cambios y la coalición no está enterada como fue el sustitutivo del artículo 48 sobre el uso de la infraestructura de Antel, que fue presentada en la Comisión y se tuvo que retirar porque la Coalición no estaba al tanto. Quiere decir que hasta último momento no podemos emitir opinión”, concluyó.