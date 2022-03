Todo listo para que 2.864.131 ciudadanos concurran a las urnas el próximo domingo

La Corte Electoral está lista para el referéndum del próximo domingo. Para ese día están habilitados 2.864.131 ciudadanos en poco más de 7.000 circuitos. El padrón electoral se cerró el 8 de diciembre de 2021, fecha en la cual la Corte Electoral determinó que se habían alcanzado el 25% de las firmas para habilitar el referéndum. Por lo tanto, todos los que se inscribieron después de esa fecha para obtener su credencial, no estarán dentro de los habilitados ni en el padrón. Tampoco los que solicitaron un traslado están en el padrón nuevo.

La Corte Electoral informó que se podrá votar por el SI (papeleta rosada) o por el No (papeleta celeste). Se considerará voto en blanco aquellos votos cuyos sobres no contengan hojas de votación del acto que se celebra. Estos votos constituirán un voto válido y los mismos serán considerados votos por NO. Se considerará voto anulado cuando aparezcan dentro de un sobre: hojas de votación por el SI y por el NO, hojas de votación acompañadas por objetos extraños, hojas de votación rayadas, testadas o con roturas o dobleces que por su entidad denoten la intención del elector de identificar su voto o tres o más hojas idénticas.

El ministro de la Corte, José Garchitorena dijo que la organización viene de acuerdo al cronograma aprobado oportunamente y dentro de lo previsto. Acotó que las Juntas Electorales que son las encargadas de la designación de los funcionarios públicos y escribanos para integrar las comisiones receptoras de votos, se encuentran en el proceso de ajustes que se dan por la baja que se solicitan y se designan a los sustitutos.

Las mesas están integradas por seis personas, tres titulares y tres suplentes. La reglamentación prevé que los suplentes no pueden retirarse del local de votación hasta que no estén todas las mesas del local cubiertas. Para esta elección se habilitó además la posibilidad de que los funcionarios públicos que lo desearan se pudieran inscribir para cubrir vacantes en caso de que no se pudieran completar las mesas de votación. De esta manera, las Juntas Departamentales se aseguran que no tendrán faltantes de personal para el día domingo.

La normativa establece que los funcionarios públicos que integren las mesas, tendrán libre el día siguiente al de la elección y cinco días de licencia. Los suplentes, por el hecho de presentarse, tendrán derecho a dos días de licencia si no suplen a los titulares. Los designados que no concurran a integrar las Comisiones Receptoras de Votos o lo hagan pasada la hora prevista, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo, que será retenido de sus haberes.

Sobre las condiciones para votar, Garchitorena recordó que el único documento que habilita es la credencial cívica. «La regla indica que no es necesario exhibir el documento. Basta comparecer al circuito dónde uno vota y dar su nombre, serie y número de credencial. Hay casos en que si es necesario mostrar este documento de manera física. Se trata de las personas que por motivos de discapacidad motriz votan en un circuito accesible de su serie y los electores de circuitos rurales que voten observado en otro circuito rural de su departamento» dijo el ministro de la Corte. No existe límite de edad para que exonere la obligatoriedad del voto.

El horario de votación es de 8 a 19 y 30 horas. Si hay electores esperando para sufragar, la mesa puede disponer una prórroga de una hora para que sufraguen los que ya estaban en la cola de votación. José Garchitorena dijo que «estimamos que el escrutinio será rápido, porque son solo dos opciones. Está previsto para este referéndum que haya tabletas para la transmisión del escrutinio primario de cada circuito. A medida que la Corte Electoral reciba esa información, la publicará en su página web». Sobre el horario en que estarán los resultados de esta elección, se aclaró que a las mesas no se exige una hora determinada de transmisión de datos, aunque se considera que para la misma noche del domingo se conocerán los resultados finales.

El ministro de la Corte dijo que para la institución, desde el punto de vista de organización, este referéndum es igual que una elección nacional, porque demanda el mismo «esfuerzo y recursos». Se moviliza similar cantidad de integrantes de mesa, funcionarios electorales y de apoyo y los materiales electorales son los mismos. La única diferencia es la cantidad de hojas electorales. En este caso habrá solo dos.