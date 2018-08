Topolansky: “Argentina me tiene con el Jesús en la boca”

“Argentina me tiene con el Jesús en la boca con las disparadas diversas que ha habido; no sé en qué va a terminar. En el escenario brasileño, el candidato que está preso [por Lula Da Silva] tiene un 39% [de intención de voto]. En ese contexto, Uruguay es un país reprolijo; chiquito pero prolijo”, indicó la vicepresidente Lucía Topolansky al ser consultada por los medios.

“Lo que me preocupa de la situación argentina es la inestabilidad económica, para dónde va ese país, hace unas horas habló el presidente [Mauricio] Macri y eso produjo un problema de movimientos, se disparó el precio del dólar… porque el capital es cobarde. Nosotros estamos tan hermanados… Se tomó la decisión del IVA para la próxima temporada pero no sé si basta y para nosotros la temporada, que el grueso son argentinos, es una cosa que importa. ¿Entonces, cómo no me va a preocupar? Me preocupa y pico”, expresó, y agregó: “No he ido últimamente a Argentina, pero quienes han ido me dijeron que es notorio el aumento de la pobreza”, sostuvo.

En relación a la salud del presidente Tabaré Vázquez, Topolansky dijo que le preocupa “porque siempre me preocupa la salud de todos los compañeros. Esas cosas que tienen que ver con el nervio ciático son súper dolorosas y limitan a las personas. Tengo la esperanza que salga adelante”, indicó, a la vez que agregó que se telefonea todos los días con Vázquez.