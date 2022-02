Topolansky: «Las comisiones de Vivienda, Salud, Educación y Transporte no aprobaron una sola ley»

Topolansky deja el Senado y siente que «Sacando la LUC, las leyes Covid y el Presupuesto, el Parlamento no ha tenido producción».

En diálogo con el matutino de Teledoce, la senadora se refirió al funcionamiento de los últimos meses del Parlamento, que según su impresión le deja sabor a poco, ya que «está siendo un poco trabado».

«Dos años de negociaciones y no hemos podido resolver la integración del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, el fiscal de Corte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hemos podido llegar a determinados acuerdos», sentenció Topolansky.

«Quiero agradecer públicamente a (Gustavo) Penadés porque él dejó el alma para que los acuerdos salieran, pero después él tenía que resolver con los suyos y ahí tuvo muchas trabas. No pudimos sacar algunos acuerdos y para mí eso es una frustración. La integración de esos órganos se precisa para el país y la democracia», insistió.

Consultada sobre la magnitud de esas «trabas», Topolansky presentó ejemplos: «En la Comisión de Vivienda en la que estoy no se aprobó una sola ley. Comisión de Salud tampoco, tampoco en comisiones de Educación, Transporte e Industria. En Ganadería se aprobó una sola ley que fue vetada.

Los motivos de su salida

«Hace 22 años que estoy en Parlamento. Conozco los dos lados del mostrador, oposición y gobierno. Dejé todo lo que pude en la cancha. Estos dos últimos años tuve que trabajar de forma intermitente. Tuve que cerrar el despacho, no pude recibir audiencias e ir a los lugares donde se producían los hechos. No me pude adaptar al Zoom y lo terminé odiando. Para tener compromisos a medias, decidí dar un paso al costado», sostuvo la senadora sobre su partida de la Cámara Alta.