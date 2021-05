Trabajadores de Ancap se declaran en pre conflicto

La definición tomada por los trabajadores fue comunicada mediante un comunicado que llegó a la redacción de Caras y Caretas Portal.

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA REPRESENTATIVA

“OTERMIN MONTES DE OCA”

Visto:

1) La asfixiante situación económica que el gobierno y el Directorio de ANCAP han generado en el Ente.

Considerando:

1) Las pérdidas millonarias de ANCAP a causa del subsidio a los sectores agro-exportadores (estimadas en más de 60 millones de dólares).

2) Las enormes restricciones en inversiones e ingreso de personal a partir de los lineamientos de OPP, que colocan áreas enteras de ANCAP al borde del cierre.

3) El incumplimiento permanente de la negociación colectiva y los convenios bipartitos y tripartitos.

4) El cierre de los comedores.

5) La no confirmación en el cargo de alrededor de 100 compañeros y compañeras que ingresaron hace más de 2 años y tienen buena o muy buena evaluación.

6) La realización de infraestructura con capital privado desde el puerto de Montevideo al muelle de La Teja, que puede prefigurar condiciones de libre importación de combustibles.

Se resuelve:

1) Declararnos en conflicto en defensa del ingreso de personal, confirmación de cargos, re apertura del comedor, cumplimiento de los convenios colectivos y negociación colectiva.

2) Elevar a la MSCE y la Mesa Representativa del PIT-CNT, la posibilidad de denunciar el incumplimiento de la negociación Colectiva ante OIT. Y la propuesta de paro general parcial de la MSCE en defensa del trabajo, el salario, y el rol social y productivo de las EEPP.

3) Defender la propuesta elaborada por la Comisión en Defensa del Comedor y respaldar a l@s compañer@s de comedor a no presentarse a las entrevistas para su redistribución, apoyandol@s con todo lo referente al área Jurídica

4) Continuar los reclamos de Carrera Horizontal por vía Jurídica y Administrativa.

5) Declaramos en alerta por la construcción de infraestructura que pueda generar condiciones de desmonopolización de los combustibles.

6) Solicitar una instancia de discusión sobre la grave situación económica de ANCAP en la Comisión de Industria del parlamento, planteando la posibilidad que participen el Presidente del Ente y el Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería.

7) Definir un plan de lucha global y permanente, integrando e intercalando medidas generales, con medidas particulares de cada sector, con el fin de sostener un conflicto largo que nos permita avanzar en todos los puntos de la plataforma, encomendando al Consejo Federal el seguimiento, reconsideración y/o profundización del conflicto.

8) El plan de lucha comienza con las siguientes medidas:

_Mantener las medidas que se están realizando en planta Minas.

_ No firmar permisos de trabajo en todas las áreas de refinería el día posterior a que una

guardia quede por debajo del mínimo de operadores/as, a partir del lunes 24/5.

_Paro general activo el próximo miércoles 26 de mayo de 11 a 15 hs., con la colocación de

mesas de recolección de firmas y/o barriadas en todos los departamentos que tenemos

plantas.

9) Formar una comisión de conflictos coordinada por la secretaría general y la vicepresidencia,

con el objetivo de ir proponiendo al Consejo Federal las medidas a implementar en el plan

de lucha en sus diferentes etapas.

APROBADO POR UNANIMIDAD