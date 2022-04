Trabajadores de Búsqueda en conflicto: no firmaron las notas

«Los trabajadores y trabajadoras de Búsqueda-Galería no cobramos este mes nuestros salarios de forma completa. El aviso de que la empresa no iba a poder cumplir con los pagos en fecha recién nos llegó el viernes 8 de abril a última hora, en la víspera de semana de turismo, la única semana del año en la que no salen Búsqueda y Galería y que es históricamente período de licencia de todo su personal», denunció hace días el personal de esos medios.

Este 21 de abril publicaron otro comunicado sobre sus condiciones de trabajo. En el documento aseguran que los pagos restantes se acreditaron entre el 19 y el 20 de abril, tras una reunión entre la empresa y el gremio.

Sin embargo, el conflicto no terminó. «El no pago de los sueldos en tiempo y forma -y sin anuncio previo- es el último eslabón de una cadena de incumplimientos», aseguran. Hace dos años y medio la empresa incurre en irregularidades.

Las y los trabajadores de Búsqueda y Galería no tuvieron el ajuste salarial correspondiente en agosto de 2020; tampoco en las instancias de 2021. «También está pendiente el pago de los salarios vacacionales de 2020», sentencian.

Todos estos incumplimientos se suman a las deudas generadas por un convenio de reducción salarial firmado en 2019 que se expandió más allá de los acuerdos, informan. «Los accionistas se han mantenido de espaldas, sin ponerle la cara a sus decisiones», lamenta el gremio.

Solicitaron la mesa tripartita en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones laborales y regularizar su situación. Además, tomaron la «medida simbólica» de no firmar sus notas esta semana.