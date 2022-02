Trabajadores de Cita, Copsa y Casanova pararon este viernes

Los trabajadores de las empresas de transporte interdepartamental Cita, Copsa y Casanova realizaron un este viernes, para reclamar el cumplimiento del convenio colectivo del sector, y -en el caso de Copsa- el reintegro de un trabajador despedido de forma injusta por la empresa.

Las medidas implicaron el corte de los servicios desde las 10 horas de este viernes hasta las primeras salidas del sábado, a las 3 am. Aunque los trabajadores agremiados no obstruyeron la salida de la terminal Río Branco, los coches no estaban haciendo sus recorridos por la adhesión de los choferes a la medida.

En declaraciones a Telemundo, Andrés Martínez, dirigente sindical de Copsa, expresó que el reclamo de los trabajadores se centra en una equiparación salarial acordada en la negociación, y no en un aumento de sueldos. También se refirió a la situación del trabajador despedido, cuyo reintegro exigen sus compañeros. Según Martínez, se trató de un medida desproporcionada de la empresa, justificada por notoria mala conducta.

Por otra parte, los accionistas de Copsa también se movilizaron esta jornada. Realizaron una asamblea general para evaluar la mala situación por la que entienden están pasando.

En un comunicado difundido el jueves, los accionistas acusaron a la gerencia general de la empresa de aplicar una política que perjudica su remuneración, “con quitas muy severas con promesas y a cuenta de mejorar la situación por la que Copsa ha atravesado desde hace unos años a esta parte”, algo que entienden “no ha mejorado” y “no se quiere mejorar”.

Según los accionistas, desde la empresa “se ha hecho constante el discurso” de que no dan los número para que la empresa funcione de manera rentable, “echándole la culpa al desfasaje tarifario y el bajo subsidio recibido por parte del Ministerio de Transporte”.

“Ante cada planteo para mejorar la situación por la que atravesamos solo se reciben amenazas, con más perdidas de salarios, perdida de la fuente laboral en sí, perdida del capital invertido. Esta situación ha hecho que muchos accionistas, empleados, compañeros, se vean endeudados y teniendo que pedir dinero prestado hasta para cubrir gastos básicos del hogar”, reza el comunicado.

Por último, los accionistas señalan que “la perdida de derechos laborales aún en estos tiempos son tapados por la figura de sociedad de hecho a la que muchos fuimos obligados a pasarnos hace ya unos años con la promesa de mejoría de la empresa, por la cual hemos perdido hasta la cobertura de salud básica, ya que esta debería ser pagada por cada unidad mes a mes, pero en repetidas oportunidades pasamos meses con deudas mutuales al punto que han llegado a negar asistencia hasta no abonar”.