Trabajadores de la Salud denuncian cambios en el plan de vacunación contra la covid-19

El próximo lunes 1º de marzo el gobierno anunció que comenzará a vacunar contra el coronavirus en todo el territorio nacional. Sin embargo, los trabajadores de la salud pretenden más información sobre el plan de vacunación y pidieron una reunión con las autoridades para obtener más detalles.

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, dijo a Caras y Caretas Portal que «nosotros la única información que tenemos fue la que brindó el otro día el presidente de la República y no mucho más. Según teníamos entendido primero se iba a vacunar al personal de la salud debido a que está en la primera línea de batalla para combatir a la pandemia y ahora se resolvió cambiar ese criterio y se pone primero a los policías y los bomberos. No parece ser lo correcto porque no están en la primera línea. Si hay un incendio a los primeros que hay que atender es a los bomberos, pero si hay una pandemia de estas características los primeros deberían ser los trabajadores de la salud».

El dirigente sindical aseguró que «ese no es el problema. No importa quien es primero o segundo sino que la pregunta que nos tenemos que hacer es porque hay dos vacunas de las cuales una tiene una respuesta menor al covid que la otra. Todavía no escuché a nadie que diera una respuesta en ese sentido. Ahora, se compran vacunas, porque esa diferencia de que una tiene una eficacia un 50% menor a la otra. Eso no lo entendemos. Esa es una de las preguntas que queremos hacerle a las autoridades».

Bermúdez afirmó que «en el marco de las contradicciones, tenemos un plan de vacunación en donde primero se va a vacunar a maestros, policías y bomberos y las vacunadoras y vacunadores que van a inocular a estos colectivos son trabajadores de la salud. Y a ellos se los vacuna con Sinovac, por lo cual no lo entendemos y nos preocupa».

Otro que se mostró preocupado por este tema fue el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien dijo estar «preocupado», luego de los anuncios del gobierno de este lunes sobre la llegada de vacunas de Sinovac y no de Pfizer para esta semana.

«Se debería haber buscado que la primera vacuna que llegara fuera la Pfizer para atender al personal de la salud», aseguró.

«Hay ansiedad dentro del personal para poder ser vacunados. Si llegaran el 8 de marzo estamos a unos días de vacunarnos, pero todo depende del laboratorio y de la logística para que llegue al Uruguay. La salud se volvió un negocio y Uruguay no es prioridad para nadie. La dificultad es que se cumpla el cronograma como lo plantea el Ejecutivo y los laboratorios cumplan su palabra», sentenció.