Trabajadores de los peajes paran este viernes por 24 horas

Este viernes 4, las y los trabajadores del Peaje nucleados en el Sunca realizarán un paro general de 24 horas y concentraciones en distintos puntos del país, en rechazo al nuevo sistema de cobro de peajes por el cual se perderán más del 50% de las fuentes de trabajo. Con la decisión del gobierno de automatizar el cobro, a quienes no tengan el sistema de Telepeaje les cobrará el importe del paso por los peajes a través del Sucive, con lo que aquellos vehículos que estén empadronados en el exterior no tendrán forma de abonar.

Caras y Caretas Portal habló con la representante del sindicato, Leticia Vitureira, quien dijo que «nosotros hoy estamos en un período de automatización acordado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las empresas operadoras en conjunto con la coorporación vial del Uruguay, donde el proceso que arrancó en mayo y termina en diciembre elimina los puestos de trabajo del peaje. Al eliminarse el cobro en efectivo a mediados de mayo en el turno de la noche, eliminó 30 puesto de cajeros. El proceso este que ya está determinado hace que a fines de este año ya no haya más cajeros para el pago en efectivo en todos los peajes del país. Esto significa que de los 350 funcionarios, 80 se fueron con un retiro incentivado y quedarían en el actual sistema 120, por lo cual que estaríamos en 130 o 140 compañeros que quedarían a la espera en una bolsa que crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para una posible reubicación. Sin embargo, desde que venimos negociando con el Ministerio de Transporte, si bien publicamente se comprometieron a que no nos íbamos a quedar sin trabajo, no tenemos ni una sola propuesta para ir trabajando o ir capacitándonos».

La mayoría de las personas que trabajan en los peajes son mujeres entre 40 y 55 años, por lo cual la situación es aún más compleja. «La incertidumbre es mucha y además no tenés arriba de la mesa una propuesta que puedas decir: dejo de trabajar acá después de 15 o 20 años y tener la posibilidad de mantener mi casa, un nuevo trabajo y capacitarme como corresponde. Todo es muy improvisado».

La sindicalista agregó además que «estuvimos estudiando cómo ha sido la automatización en otras partes del mundo y en casi todos los casos hemos visto que se ha reconvertido al 100% los trabajadores. Así se ha dado en todos lados. Uruguay sería el primer caso visible y notorio que se automatiza algo por dinero, por ahorrar y no por el cuidado del medio ambiente o para solucionar temas de embotellamientos, que es lo que sucede en el mundo».