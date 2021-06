Trabajadores de Ose en pre conflicto (vídeos)

El dirigente de la FFOSE Gustavo Ricci recibió en la sede sindical de los trabajadores de Ose a Caras y Caretas Portal y explicó los motivos del pre conflicto que tiene que ver con la necesidad más personal, el respeto a la carrera funcional y en contra de algunos proyectos privatizadores.

Sobre las 11.30 Horas la caravana partió del local sindical sobre la avenida Fernández Crespo para dirigirse a Torre Ejecutiva para entregar un documento a las autoridades.

La Federación de Funcionarios emitió una proclama que en sus aspectos centrales expresa:

«Como todas y todos recordarán, en el mes de julio del año 2020, se creó un ámbito bipartito en OSE amparado en la Ley N° 18508 denominada Ley de Negociación Colectiva en el Marco de las Relaciones Laborales en el Sector Público. Este ámbito, fue el adecuado para negociar con el Directorio de OSE, diversos aspectos vinculados a la elaboración del Presupuesto Operativo del Organismo correspondiente al año 2021. El aspecto fundamental de dicha negociación, se centró en solucionar un tema muy anhelado por el conjunto del Gremio, como indudablemente lo es la carrera funcional en OSE. Esa solución se instrumentó con la propuesta de presupuestación de más de 3000 trabajadoras y trabajadores en los cargos de remuneración. Este acuerdo; fue convalidado por la Resolución de Directorio N° 776/20 de fecha 30 de julio del 2020. Esto posibilita; adecuar las situaciones presupuestales que no se actualizaban en OSE desde el año 1995. Además; esta solución esta fundamentada en la propia carta orgánica de OSE, establecida en la Ley N° 11.907 que en su artículo 11 literal f, define claramente que; el Directorio puede “disponer por sí, las promociones y cesantías del personal”. Por si faltara algo para argumentar la viabilidad legal del acuerdo alcanzado entre FFOSE y el Directorio, citamos la ley N° 15.809 que en su artículo 56 establece lo siguiente: “ Declárase que el ejercicio de la función pública en tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales….”. Hoy en OSE, las tareas permanentes las hacen en su gran mayorpia, trabajadoras y trabajadores con cargos presupuestales distintos a la función que realizan. Es decir, se cumplen tareas permanentes en cargos interinos. Claramente la situación actual en OSE, violenta la ley. El acuerdo alcanzado en julio del año pasado está basado en la justicia y en la legalidad. Hace 26 años que no se realizan las presupuestaciones correspondientes y en todo este tiempo, lo que imperó en la gran mayoría de los casos, es la designación directa e interina de funciones permanentes. Este sistema violenta claramente los derechos de las y los trabajadores, por lo que se hace imperioso la puesta en práctica del acuerdo alcanzado en OSE, para dar inicio a una carrera funcional transparente y con igualdad de oportunidades. Hace 10 meses estamos esperando la confirmación del acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva en OSE. Es momento que las definiciones se concreten. Nuestro Gremio ha sido responsable en buscar los caminos que permitan las soluciones anheladas. Ahora es tiempo de exigir que se cumpla con la palabra acordada y escrita. El Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de FFOSE, resolvió declararse en conflicto y accionar las medidas necesarias para defender lo acordado. Esta movilización es el inicio del camino. Otro tema esencial es la falta de ingreso de personal genuino. Los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto agudizan la situación crítica en materia de personal que se vive en OSE. A modo de ejemplo, establecemos que en el año 2016 el número de trabajadoras y trabajadores ascendia a 4.375. En el año 2020, la cifra descendió a 3.819. Esta reducción drástica impacta en muchas áreas, pero fuertemente impacta en el área comercial operativa y en las usinas de potabilización y plantas de tratamiento de todo el país. Hace casi cuatro años no ingresa ningún trabajadora ni trabajador genuino a OSE. Como consecuencia de esto, existen 300 trabajadores en las áreas operativas suministrados por Agencias de Empleo Privadas. El recorte de personal genuino habilitó la precarización del trabajo con los contratos chatarras de las y los trabajadores tercerizados. Un sistema con altos niveles de rotación y que impacta claramente en el mantenimiento en calidad y servicio de un derecho humano esencial para la vida, como lo es el agua potable y el saneamiento. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto más allá de los instructivos restrictivos que mencionábamos anteriormente, no ha dado instrucciones claras a OSE para que instrumente los llamados externos de ingreso de personal. Es más; de acuerdo a las últimas informaciones recibidas de forma extra oficial por nuestro Gremio, las instrucciones son aún más restrictivas que el propio instructivo elaborado para las Empresas Públicas y los Servicios Descentralizados. Exigimos la inmediata reposición de las vacantes en OSE. Denunciamos ante la población que de no haber un cambio radical en el número de trabajadores y trabajadoras genuinos, se afectará claramente el servicio y la calidad del agua y el saneamiento. Por todo esto es que estamos en conflicto. Es momento de movilizarnos y hacernos sentir. Nuestros derechos y los derechos de la población en acceder al servicio público, están en juego. En este último año y medio de crisis sanitaria, social y económica en el país, las y los trabajadores de OSE estuvimos, estamos y estaremos en primera línea para defender los derechos conquistados».