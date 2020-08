Trabajadores de Paycueros enfrentan chantaje patronal

El pasado 13 de agosto, integrantes de los Sindicatos Industriales y el Secretario General del PIT-CNT, Marcelo Abdala, participaron en Paysandú, de la Asamblea General Informativa de los trabajadores de la Unión de Obreros Curtidores (UOC) realizada en las inmediaciones de la Empresa Paycueros S.A.

En esa ocasión se explicó a los trabajadores la situación actual sector que fue calificada como compleja desde hace varios años y que ahora ha empeorado con la aparición de la pandemia.

Para los trabajadores, con independencia de esta situación actual provocada por la pandemia, se torna más compleja ya que varias empresas del sector vienen «aprovechando» la pandemia para emprender una serie de reestructuras muy negativas para las y los trabajadores del sector.

Según se señaló en dicha asamblea las medidas que se han ido adoptando van desde los envíos masivos a las modalidades de seguros de desempleo (parciales o totales), hasta despidos en masa. A la fecha, señalaron los trabajadores se han enviado masivamente trabajadores al seguro de desempleo y solamente, en algunos casos, se ha conseguido extender el plazo del seguro, con la intervención de la dirección nacional del sindicato.

En la actualidad, el principal reclamo de los trabajadores de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) es el reclamo de que se respeten los acuerdos pactados, en defensa de los puestos de trabajo de calidad, en defensa de los derechos y conquistas, en defensa de la negociación colectiva y en rechazo total a las condiciones de «negociación» que han sido presentadas por parte de la Cámara de Industriales Curtidores (CICU) quienes han propuesto un 0% de aumentos salariales y un recorte de los beneficios conquistados por parte del gremio durante décadas de lucha y movilizaciones obreras.

La crítica situación de las/os trabajadores/as de Paycueros, no data de ahora, ya en los comienzos del mes de julio, la empresa Paycueros S.A. (propiedad de la argentina Sadesa S.A., en funcionamiento desde 1948) había enviado a seguro de paro al 99% de su plantilla, para esa fecha la plantilla de trabajadores se estimaba en más de 600 personas.

Para conocer en profundidad la problemática actual de estos trabajadores/as, Caras y Caretas Portal, entrevistó al secretario general de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bicco, a quien solicitamos nos describiera la situación actual y las perspectivas de soluciones a la misma.

“La situación con la empresa Paycueros data de hace cerca de tres meses, la empresa y el sector trabajador tienen desde hace más de 30 años una caja de auxilio que se llama seguro de enfermedad de los trabajadores de Paycueros, esa caja de auxilio ha venido generando un fondo que son por los excedentes de los aportes y ante la situación de pandemia y la cantidad de compañeros que fueron al seguro de paro en Paycueros, el sector obrero le propone a la empresa hacer uso de esos fondos”.

La habilitación de dichos fondos, para el uso propuesto, señalaba Bico, corresponde a la Dirección Nacional de Seguridad Social (DINASE), de modo que luego de varias reuniones “el ministerio entendió que por la situación de la pandemia y ante la situación que estaba pasando Paycueros que tiene el 100 por ciento del personal en seguro de paro, se acordó repartir ese fondo entre los trabajadores para atenuar un poco el impacto del seguro de paro, tanto total o parcial”.

La habilitación por parte del ministerio de Trabajo no tuvo inconveniente ya que la totalidad de los trabajadores estaban en seguro, ya fuera parcial o total, “eso requería un acuerdo bipartito, el acuerdo está, pero surge al momento de hacer el acuerdo la discusión de los Consejos de Salarios y el pedido puente que está planteado desde el poder Ejecutivo”.

Ante esta situación, agrega Bico, y “luego de dos bipartitas importantes con la Cámara de Industria del Cuero del Uruguay (CICU) y ante la propuesta de la CICU de no reconocer lo que dictaba el acta tripartita del Consejo Superior Tripartito y ante la propuesta de las cámaras de la pérdida de beneficio de los trabajadores, Paycueros al no haber acuerdos por esa situación, condiciona el acuerdo que se había obtenido sobre el uso del seguro, a la firma de lo que ellos proponían en el Consejo de Salarios”.

Le consultamos al dirigente, en qué consistía la propuesta de la empresa y nos respondió: “la propuesta, en sí de la empresa, incluía la pérdida de dos beneficios importantes que tienen los trabajadores del cuero en Uruguay, uno de ellos, es el complemento del salario vacacional, que es un salario vacacional especial que se paga cuando se sale de licencia y que tiene de conquistado más de 30 años, así como pretenden sacar la partida fija anual que hace dos convenios (7 años) que se viene cobrando, estos son los dos beneficios que plantean suspender”.

El dirigente sindical explicó que cuando los trabajadores se encuentran en seguro, no generan ningún gasto extra a la empresa, de modo que no es de recibo la propuesta de eliminar los mencionados beneficios.

En concreto, señaló, lo que hoy se está planteando por parte de la empresa es “la pérdida de beneficios, votar con el poder Ejecutivo la propuesta salarial que implicaría solamente un aumento del 3 por ciento a pagar en enero o abril del 2021, el 100% de IPC al 30 de junio y el descuento de la caída dl PBI del año 2020”.

“Si nosotros tomamos en cuenta que los optimistas calculan que el PBI va a caer un 3 por ciento y los pesimistas un 4%, entonces estaríamos hablando que ya solamente de la pauta salarial tendríamos una rebaja salarial del 4% aproximadamente y si le sumamos la pérdida de beneficios estaríamos rondando el 16/ 17 por ciento de pérdida salarial en un año para los trabajadores curtidores”.

Consultamos al dirigente sindical si, en efecto, podría darse, por parte de la empresa, algún tipo de argumentación que justificara esta propuesta y nos señaló: “no hay un fundamento sólido por parte de la empresa, ellos argumentan que la situación es compleja y nosotros decimos que el peso del salario, en el caso de las curtiembres, nunca ha sido generador de la crisis que pudieran tener algunas de las curtiembres”.

Y agregó, ellos mismos han reconocido “en varias reuniones que se han mantenido no es el peso del salario lo que genera esto, si además vemos cómo fue evolucionando el dólar, a ellos les han generado ganancias porque son un sector 100 por ciento exportador y hoy por hoy son más competitivos que hace seis meses atrás y casi que más que un año atrás porque el dólar ya venía subiendo anteriormente, son todos argumentos que desmienten que el salario de los trabajadores sea el que genere las problemáticas actuales”.

Carlos Bica explicó que los empresarios han asumido una actitud de clara amenaza y chantaje “amenazan y dicen que si no se firma su propuesta estarían reconsiderando la firma de las prórrogas de seguro, de modo que si los trabajadores no hacen acuerdo con su propuesta ellos no generarían dicha prórroga”.

La amenaza de las empresas, denuncia Bico, abarca también, la continuidad de las negociaciones que se llevan a cabo mes a mes con la fábrica Paycueros, por ejemplo, “hay un chantaje, una amenaza clara de las empresas y hay una presencia, o por lo menos se empieza ver, por dónde van a negociar en este nuevo período de gobierno, que les está dando a las empresas la derecha”.

Consultamos cómo se posicionaría el sindicato con relación a esta situación y respondió:” tenemos la convicción que en el Consejo Superior Tripartito se votó esa pauta salarial después del convenio puente y había quedado expresamente aclarado en el texto que los beneficios que están en el convenio seguían vigentes hasta el 30 de junio de 2021, hoy la CICU desconoce esto”.

El sindicato observa con “preocupación” lo que se viene dando; y al decir del dirigente sindical; “sabemos la incidencia que tiene Paycueros en la CICU y sabemos que, hoy por hoy, es la fábrica que está funcionando y quiere sacar provecho de esta situación de las otras y el provecho que ellos sacan es sacándoles beneficios los trabajadores”.

Carlos Bico, nos informó que han sido “convocados para la votación, el próximo viernes, del Consejo de Salarios y en caso que se dé la votación, van a votar las empresas y el poder Ejecutivo y los trabajadores van a votar en contra de esta propuesta salarial que lo que va a generar es mucha pérdida para los trabajadores curtidores, nos quedaremos sin convenio y con las manos libres de realizar cualquier tipo de acciones de defensa de los derechos de los trabajadores”.

El sindicato ha venido realizando una serie de coordinaciones con el PIT-CNT, en particular, con su secretariado ejecutivo, quien pedirá una reunión al ministro de Trabajo para plantear, una vez más esta problemática, hasta la fecha se han realizado reuniones con el director de trabajo, el viceministro de Trabajo y fueron recibidos en el Parlamento donde explicaron la problemática general y particular del sector.

“Las empresas están con viento en la camiseta y la tarea de articulación que antes el ministerio de Trabajo realizaba en otros años, hoy lo hace para beneficiar a un solo sector, dejando fuera a los trabajadores”.

Existe, agregó el dirigente sindical al finalizar la entrevista, y recordando que Paycueros es una empresa con accionistas de Argentina, “una coordinación con los curtidores argentinos algún tipo de acción porque en el caso de ellos también están planteándoles congelamientos de salarios, están negándose a negociar en las paritarias, que es el equivalente con nuestros Consejos de Salarios y niegan además las reivindicaciones de los trabajadores argentinos del sector”.

“Estamos coordinando; y en permanente comunicación con ellos, con los diferentes sindicatos del sector del cuero y de la curtiembre para iniciar acciones en conjunto, son las mismas patronales, todas las empresas, tanto argentinas como las uruguayas, son multinacionales y tenemos los mismos patrones y los mismos problemas y será, entonces la misma lucha la que daremos los trabajadores uruguayos y argentinos para salir de esta situación”, concluyó afirmando enfáticamente el dirigente sindical uruguayo.