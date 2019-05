Trabajadores del gas entran en el cuarto día de huelga de hambre

“Huelga de hambre” anuncia un cartel colocado en la esquina del Cabildo, en Sarandí y Juan Carlos Gómez. Abajo, una carpa negra, bancos largos y mesas de madera. Algunas personas sentadas conversan entre si. Una bandera rojinegra indica que se trata del sindicato del Gas. Allí tres trabajadores de MontevideoGas entraron en el cuarto día de huelga de hambre en demanda de soluciones para el conflicto generado en esa empresa.

Según indicaron los trabajadores a Caras y Caretas Portal la situación se mantiene sin cambios. “Tuvimos una reunión con el Ministerio de Industria en la que se nos transmitió, por parte del ministro (Guillermo) Moncechi y el director de Energía -Rubén García-, que la cartera no tenía nada para hacer”.

“Nos plantearon que no estaba en sus manos buscar una solución a este conflicto porque para ellos se trata de un conflicto del ámbito laboral y que además no puede intervenir en conflictos de empresas privadas. Grave error, porque esto no es una empresa privada, es un servicio público que está concesionado. La demostración más clara de eso es que ante el anuncio de Petrobras de querer retirarse del país necesita el aval del Ministerio de Industria y Energía que tendría que controlar la buena gestión por parte de la empresa”, agregaron.

Petrobras ya anunció al Poder Ejecutivo su decisión de retirarse del país y dejar sus negocios. Esto, para los trabajadores, obliga a renegociar la concesión.

Recordaron que el deterioro de la empresa arranca desde el momento en que los servicios de la vieja Compañía del Gas fueron entregados en concesión a Gaz de France. “Nosotros advertimos los riesgos de conceder este servicio público a privados y los resultados están a la vista: la gestión de Petrobras arroja una pérdida de 7 mil usuarios, la falta de un plan de inversiones y el intento de despido del 25% de la plantilla de trabajadores”.

A esta situación se agrega que en breve termina el periodo en seguro de desempleo de 20 funcionarios que deberán reintegrarse a trabajar, o de lo contrario ser despedidos por la compañía. Esto, a juicio del sindicato, agravará el conflicto y puede determinar la adopción de nuevas medidas.

Controlados por el SMU

Mientras tanto, tres trabajadores de MontevideoGas permanecen en huelga de hambre, en una medida tendiente a buscar una intervención del gobierno en el tema.

Los trabajadores están siendo chequeados todos los días por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), pero se estima que en breve comenzarán a presentar algunas consecuencias de la medida.

La Unión Autónoma de Empleados y Obreros del Gas (Uaeogas) reclama el cese de los envíos al seguro de paro y negociar un nuevo marco para las condiciones de trabajo.

En el marco del conflicto, la semana pasada los trabajadores ocuparon la planta para hacerse cargo de la gestión. Horas después desalojaron las instalaciones y decidieron iniciar la huelga de hambre.