Trabajadores del mar denuncian irregularidades en obras de Capurro

Los trabajadores del mar instalaron una carpa en la obra del Puerto de Capurro, donde operará la futura terminal pesquera de Montevideo, para denunciar el incumplimiento de las normas laborales vigentes.

Mauro Rivero, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Mar (Suntma), dijo a la web del Pit-Cnt que “desde hace ya varios meses estamos intentando hacer entender a algunas empresas que trabajan en esta obra que deben respetar la normativa y leyes vigentes para los trabajadores del mar”.

Señaló que estas embarcaciones tienen solo un 20% de personal nacional cuando la ley 19.078 dice que para este tipo de obras las tripulaciones tienen que estar integradas por un 90% de tripulación nacional.

Aseguró que no solo no se cumple con la normativa vigente “sino que también ese pequeño porcentaje de uruguayos no tiene los requisitos internacionales que establecen la OMI y la Prefectura”.

Señala el Suntma que en la obra de Capurro operan tres embarcaciones, de las cuales dos no cumplen con los requisitos que exige la normativa nacional e internacional, porque los trabajadores que están embarcados no tienen documentación que los habilite.

Tras una semana de movilizaciones los trabajadores lograron la instalación de una mesa de negociación en el ministerio de Trabajo (MTSS) con la participación del director Nacional de Trabajo, el prefecto Nacional Naval y las empresas involucradas con el sindicato.