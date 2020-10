Trabajadores del SUNTMA se encadenan en ministerio de Trabajo

El pasado viernes, durante el Monitor de conflictos del Programa legítima de Caras y Caretas, se describieron las problemáticas que daban contendido a los conflictos que se han venido presentando con los trabajadores/as del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del mar y ramas afines (SUNTMA).

En dicha oportunidad, se comunicó que los trabajadores del SUNTMA, tendrían en la jornada del pasado lunes una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo.

Para los trabajadores del sector, quienes habían denunciado el “lock out” patronal, era una instancia muy importante ya que, de los resultados de la misma, dependía la posibilidad de que se detuvieran las acciones que desde la patronal conducen a un deterioro de las condiciones de trabajo, pérdida de fuentes laborales, rebajas de salarios y beneficios frutos de años de lucha sindical.

Este lunes, desde aproximadamente las 16 horas los trabajadores/as del SUNTMA, acompañados de otros gremios, se movilizaron frente al ministerio de Trabajo, a la espera de una resolución de las situaciones denunciadas.

Sobre las 21 horas se produjo la salida de los trabajadores de la reunión mantenida, en la dirección Nacional de Trabajo (DINATRA).

En el curso de la reunión, recibieron una «propuesta» por parte de la Cámara de armadores y del propio ministerio, como es de orden en los procedimientos del sindicato, la misma fue presentada este miércoles a una Asamblea urgente, donde los trabajadores acordaron se elaborará una contra propuesta por parte del Gremio, que mejore y contemple sus reivindicaciones.

En la jornada de este miércoles, dirigentes del sindicato del SUNTMA se encuentran encadenados en la entrada de la dirección nacional de Trabajo (DINATRA) en el ministerio de Trabajo.

Consultados por Caras y Caretas portal, Alexis Pintos nos manifestó: “como habíamos señalado la instancia del lunes era para llegar a una resolución sobre lo que teníamos planteado, hubo una propuesta que en ciertos puntos eran favorables, pero hasta ahora las condiciones que se habían dado para entrar en negociación no se han cumplido”.

Con relación a estas condiciones no cumplidas, el dirigente expresó “siguen reteniendo los créditos laborales de los trabajadores que es una apropiación indebida, porque cuando uno renuncia tiene derecho a hacerse de los créditos laborales ya que no tienes más vinculación con la empresa por más conflicto que haya, no pueden retener ese dinero y por otra parte seguimos con propuestas que siempre son en la misma línea de reducción de personal”.

Los trabajadores que se encadenaron en esta jornada en la DINATRA fueron el secretario general del SUNTMA, delegados de la descarga y del sector embarcados quienes desarrollaron la medida a la espera de una solución “estamos preparados para entrar a negociar nuevamente y traemos una contrapropuesta que ampare que ningún trabajadores se quede sin trabajo, independientemente de la operadora que venga, que no se afecten los salarios y se respete la organización sindical y que no hayan desregulaciones, porque es ahí el punto neurálgico que es lo que quieren que pase”, afirmaron a nuestro medio, al tiempo que destacaron que por parte de la Cámara de armadores, se “estaban violando convenios firmados en un capricho empresarial que es un verticalazo en el cual dicen yo desconozco y tengo libertades de hacer lo que yo quiero”.

“Estos empresarios no solamente están violando acuerdos vigentes, sin ninguna forma de convocatoria, sino que, además, no han enviado a los trabajadores al seguro de paro y una de las condiciones que presentamos fue esa, el seguro de paro para los trabajadores, el pago de las renuncias y si no era así que hubiera algún amparo para los trabajadores mientras se negociara”, agregó Pintos a Caras y Caretas portal.

En esta jornada se entregó en la DINATRA la contrapropuesta de los trabajadores y se está a la espera de su estudio por parte de las autoridades y la Cámara de armadores, mientras tanto, nos señalaba Pintos, “seguiremos acá encadenados y ahí veremos qué medidas se toman, de acá no nos iremos hasta que no haya una resolución”.