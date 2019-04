Transportistas y conductores de aplicaciones reclaman nueva reglamentación

Un año de plazo solicitarán la Cámara de Transporte del Uruguay y la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) para analizar un nuevo reglamento para el trabajo del transporte por aplicaciones.

Ambas entidades mantuvieron una reunión esta semana, ocasión en la que encontraron varias coincidencias, que terminaron en un pedido conjunto a la Intendencia de Montevideo (IM), dijo Juan Salgado, presidente de la cámara.

Desde la Cámara de Transporte, “consideramos que fue una buena reunión. Hablamos con transportistas que, más allá de estar cumpliendo funciones con una de las aplicaciones, nos permitieron ver varias coincidencias en esta cuestión. Esta situación, si no tratamos de corregirla, va a ser peor en el futuro. Y no lo va a ser para una de las partes”. “Nosotros vemos que va a ser mala y que está siendo mala para todas las partes”, subrayó Salgado en alusión a la posibilidad de ampliar el registro de conductores de aplicaciones. “Hoy no podemos decir que quienes están en el sistema están bien. Es más, podemos decir que las prácticas que llevan adelante estas aplicaciones muestran claramente que no hay ningún objetivo de trabajo digno, de buscar la legalización en la actividad”, agregó.

Precisó el presidente de la cámara que “como corolario del tema, decimos que coincidimos fundamentalmente con la principal propuesta que les estamos haciendo a las autoridades. Se necesita seguir analizando el documento de la intendencia. Sobre este estamos de acuerdo en lo fundamental, pero entendemos que hay cosas que se deberían corregir, hay cosas que cada uno, desde su punto de vista, tiene para aportar y mejorar. Acá tenemos que tratar de mejorar el servicio. Lo importante es que aparezcan necesidades de aumentar el servicio y que no pase lo que nos está pasando en los últimos años, en los que el transporte, en particular el individual, cada vez tiene menos clientes. Por tanto, los ingresos son menores, para la empresa o para los trabajadores. Hoy nadie está conforme con la situación”.

Más plazo

Ambas entidades coincidieron en pedirles a las autoridades que formen una comisión “y ponernos a trabajar y participar para tener una reglamentación clara y que contemple a todas las partes. Es una coincidencia fundamental que nosotros le llevamos a la intendencia, que es la que tiene que elevar la propuesta a la Junta Departamental para dar un período transitorio”.

La cámara está pidiendo un año. “Es lo que le hemos planteado a la comuna. Creemos que no es un tiempo excesivo y deberíamos ponernos a trabajar al día siguiente que las autoridades lo aprueben”.

“Si no se logra por ese camino, lo que vemos es que el camino en el que uno gana y otro pierde no va a ser un buen final para ninguna de las partes”, sentenció.

Por su parte, Diego Fernández, de ACUA, señaló que “repetir la fórmula del consejo consultivo del transporte nos parece ideal. Si dio resultado para el transporte colectivo, entendemos que hoy, con la irrupción de esta tecnología, nos da la posibilidad de generar algo nuevo. Pero no podemos seguir con las mismas normas de hace 30 o 40 años, tenemos que pensar en todos los actores”.

“Nosotros, como choferes de aplicaciones, llegamos a todo Montevideo, pero también trabajamos con horarios en los que debemos complementar los servicios porque no todo el mundo puede pagar un coche de aplicaciones a cualquier hora. Tenemos que pensar en la integralidad del sistema”, agregó.

Respecto a la situación del sector, el directivo indicó que “arrancamos en una realidad que no era sostenible en el largo plazo. Cuando empezamos a trabajar, no pagábamos ningún impuesto y por parte de la empresa Uber teníamos premios para mejorar el sistema de trabajo. Hoy no tenemos ingresos como para renovar la flota. Asumimos todos los costos como particulares porque pagamos los coches a valor de mercado como cualquier vecino, pagamos el combustible, pero cuando llega el momento de usarlo, lo hacemos de manera intensiva. Eso genera un desgaste en la unidad y no tenemos ingresos suficientes como para pensar que esto sea sostenible a largo plazo”.

Seguidamente, Salgado señaló, tras destacar la profesionalidad y buenas intenciones del equipo municipal que está trabajando en el tema, que “hay que seguir trabajando. Creemos que es muy bueno que todos los actores estén sentados en una misma mesa. Todos”.

“No creemos que las soluciones las vayan a dar aplicaciones que para nosotros son carteles piratas que lo único que hacen es ir cambiando las condiciones de acuerdo a lo que les sirve. Y cuando tenemos que discutir o hablar de algo, no sabemos a dónde mandar un mail, si a un servidor de Holanda, de Bélgica o de Luxemburgo”.