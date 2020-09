Tres elecciones en América

En los próximos tres meses se realizaran en América tres elecciones de gran importancia. En Uruguay, en Venezuela y los EE.UU. Para Uruguay y el mundo las tres son de un valor primordial, en lo económico, social y político. Más que nada porque se verá que rumbo tomaran los diferentes países. ¿A la izquierda o la derecha?

Uruguay tendrá sus elecciones departamentales y municipales, es decir se eligieran Intendentes y Alcaldes a lo largo y ancho de todo el país, el próximo 27 de este mes de octubre. El voto es obligatorio a pesar de la pandemia. En EE.UU. se elegirá un nuevo Presidente por los próximos cuatro años, el martes 3 de noviembre. La otra elección en América será en Venezuela, que se elegirá un nuevo Parlamento de 277 miembros y dicha elección será el 6 de diciembre.

Tres elecciones con diferentes estilos, en la votación. Unas serán obligatorias, como la nuestra en Uruguay, las otras no. En otras podrás perder por un millón, pero ganar en el colegio electoral, como fue el caso de Trump en las pasadas elecciones. En Uruguay, la contienda electoral se dará, más que nada porque en las últimas elecciones legislativas, el Frente Amplio perdió ocho Diputados y tres Senadores. Es decir de una elección a otra perdió más de 210.000 votos. La derecha gano ampliamente, aun en zonas de neto dominio de la izquierda en las últimas tres elecciones. Hoy la disputa de las intendencias de Montevideo y Canelones, hoy en manos del Frente Amplio, al parecer así lo seguirán siendo. Los municipios de Montevideo, ocho en total, la votación será muy reñida, más que nada porque los candidatos de izquierda son casi unos desconocidos para el común de los votantes. En todos los departamentos será una lucha de la derecha, hoy coalición de gobierno y la izquierda que gobierna Salto, Paysandú, Rio Negro y Rocha. Ahí la lucha estará a la orden del día. ¿La derecha lograra reconquista alguna intendencia? ¿O será la izquierda que podrá reconquistar departamentos como Artigas, Florida, Maldonado o Cerro Largo? Veremos qué pasa.

Otra elección crucial para el mundo será la de los EE. UU. ¿Podrá Trump (Republicano) ganarle a Joe Biden (Demócrata) y conquistar un segundo mandato? Para EE.UU. el gran problema no es la pandemia, que ya enfermo a millones de personas y causo la muerte de más de 150.000. Aquí el gran problema es la desocupación, los bajos sueldo, la salud pública, la represión a las protestas, con decenas de muertos, su presupuesto militar mal llamado de defensa, la desvalorización del dólar….. Pero además la ola de protesta se ha visto en los más pobres que son de las comunidades, negras, latinas e indígenas. Junto a esto, en estos días con la aparición del libro La necedad y la gloria, cuyo autor es Tim Weiner, periodista que hace más de 30 años cubre los temas de seguridad para el New York Time. Allí en EE. UU. Los medios de comunicación ya comenzaron, hace rato, a tomar partido por uno u otro candidato. Aunque la diferencia entre uno y otro no es muy notoria, pues la pelea es entre halcones.

Los medios de comunicación, incluyendo todos “los periodistas”, vinculados que trabajan junto a la CIA, ya comenzaron su tarea de ablande hacia la población que vota uno y otro candidato. El periodista y escritor Tim Weiner días atrás recordaba una carta del embajador de los EE.UU. en Moscú de 1946, donde decía que había que tratar de conquistar a como fuera caras visibles de la comunicación. Es por eso que hoy dice: “el objetivo había sido convertir a Trump en un agente ruso de influencia”. Más adelante en dicho reportaje dirá: “ni siquiera hizo falta que Putin lo reclutara. Bastaba alagarle, darle apoyo político. Putin sabia de sobra cuales eran la vulnerabilidades de Trump: su codicia y su vida sexual desde luego, pero sobre todo su ego y su vanidad”. Seguro que Tim Weiner a tomado partido por los Demócratas al realizar estos comentarios, pero igual las posibilidades de ganar las elecciones por parte de Trump son muchas. No debemos de olvidar que en el 2016 el perdió en la votación a manos de Hilary Clinton por casi 777.000 votos. Pero en el colegio electoral gano por 74 votos, 306 a 232. Seguro es el hombre de la industria del armamento. El presupuesto militar en estos cuatro años subió más de un 11 %. EE.UU. gas más de 2.000 millones de dólares en armamentos y la mantención de su aparato militar.

Hoy la situación económica de los EE.UU. se torna cada vez más dramática, pues el imperio se está cayendo de apoco y en pedazos. Ninguno de los dos candidatos tiene una propuesta como para reactivar la economía, mantener el dólar, bajar la desocupación que hoy puede rondar en el 20 %. Para ellos la guerra sería una salvación, aunque también podría ser en fin de la humanidad. Otra de las cosas que no hay que olvidar es el machismo y el racismo que hoy impera en la sociedad norteamericana. Hace un tiempo no se veía muy claro el por qué el FMI otorgaba prestamos por cientos de millones de dólares a países que muy difícil puedan devolver esos dineros. Hoy están atados al dólar y los EE.UU. ha fundado una nueva agencia para la reconquista económica: la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (D.F.C.). Pronto habrá más noticias.

Por último, el 6 de diciembre realizara elecciones en Venezuela, aunque los EE.UU. no lo quiera así lo resolvió el Tribunal Electoral. El actual Presidente del país Nicolás Maduro lo acato. Aunque Trump, dice que es un dictador y por eso organizaron la Operación Gedeón, donde a través de mercenarios organizados por la CIA y la DEA, desde territorio Colombiano. Sin olvidarnos del férreo bloqueo económico implantado por la flota militar de los EE.UU. También el robo, o confiscación de millones de dólares que tenia depositada el Estado de Venezuela en el banco de Inglaterra. El secretario de Estado Mike Pompeo, uno de los principales halcones de los EE. UU. Advirtió a toda la oposición venezolana a que no se presenten al acto electoral, pues es una farsa, son fraudulentas y racistas. Ellos, los estadunidenses, seguirán apoyan a Guaido que apoya el bloqueo impuesto por los EE.UU. aun a costa del hambre y la miseria que produce dicho bloqueo. Aunque la Unión Europea y la ONU, enviarían observadores y veedores internacionales.

Los líderes opositores, recientemente liberados, por la amnistía decretada por el Presidente Maduro, han dicho que muchos se presentaran de candidatos. Además algunos dirigentes, como Capriles y Corina Machado, acusan a Guaido de haber no solo ‘robado” miles de millones de dólares con el apoyo de los EE.UU. sino que quiere que los EE.UU. lleve a cabo la Operación de “Paz y Estabilización” en Venezuela por parte de las tropas de los EE.UU.

Falta espacio para seguir hablando de Venezuela. En otra nota seguiremos. Veremos cómo se van dando los hechos.