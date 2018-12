Tribunal de Apelaciones ratificó procesamiento de Raúl Sendic

El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento por peculado y abuso de funciones del exvicepresidente Raúl Sendic, en el entendido de que “se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones” y que “se apropió de dinero que estaba en posesión por razones de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal”.

Apelaciones consideró lo mismo que en su momento estampó la jueza Beatriz Larrieu: que no fueron suficientes los US$ 130 que Sendic devolvió, quedando sin aclarar el gasto de $ 550.000 y US$ 38.000, así como que tampoco estaba en condiciones de firmar acuerdos con Exor sin el consentimiento del directorio de Ancap y sin consultar con Jurídica del ente estatal.

El sábado 15 de diciembre, el Tribunal de Conducta Política tratará varios temas éticos que tiene en su haber, entre ellos, el de Raúl Sendic, quien siempre mantuvo su voluntad de postularse como candidato de su sector y que ahora, con este fallo del Tribunal de Apelaciones, no podrá hacerlo.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a Caras y Caretas Portal que la propuesta que se le elevó a la 711 para la instancia del Plenario fue la de que presentarían una moción única que incluirá cada una de las sanciones a cada cuestionado. La idea era darle un trámite rápido y solicitaron que no se pusiera trabas a ese cometido, algo a lo que ni Sendic ni su sector estaban dispuestos.

Conocido el fallo de Apelaciones, Pablo González, diputado de la 711, escribió en Twitter: